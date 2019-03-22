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Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 14:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Должностное лицо подозревают в крупном хищении средств; предполагается, что руководитель присваивал деньги из премиального фонда для сотрудников. 

Следователи начали проверку по уголовному делу, возбуждённому в отношении начальника УФССП России по Томской области. Об этом 22 марта сообщили в пресс-центре СУ СКР по Томской области. 

По предварительной информации следователей, главный судебный пристав Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации второго класса на протяжении некоторого времени присваивал себе бюджетные средства. Так, по словам оперативников, в период с января по декабрь 2018 года начальник похитил более 700 тысяч рублей, выделенных из фонда оплаты труда для премирования сотрудников. Похищенное госслужащий тратил на личные нужды. 

Проверка в отношении высокопоставленного руководителя продолжается. Если причастность подозреваемого к хищениям будет доказана, мужчине может грозить наказание в виде шести лет лишения свободы. 

Напомним, в марте майор авиачасти в Новосибирской области попался на взятке сотруднику ФСБ.

 

Теги: происшествия суд Томская область пристав

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В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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