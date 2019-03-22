Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

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Должностное лицо подозревают в крупном хищении средств; предполагается, что руководитель присваивал деньги из премиального фонда для сотрудников.

Следователи начали проверку по уголовному делу, возбуждённому в отношении начальника УФССП России по Томской области. Об этом 22 марта сообщили в пресс-центре СУ СКР по Томской области.

По предварительной информации следователей, главный судебный пристав Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации второго класса на протяжении некоторого времени присваивал себе бюджетные средства. Так, по словам оперативников, в период с января по декабрь 2018 года начальник похитил более 700 тысяч рублей, выделенных из фонда оплаты труда для премирования сотрудников. Похищенное госслужащий тратил на личные нужды.

Проверка в отношении высокопоставленного руководителя продолжается. Если причастность подозреваемого к хищениям будет доказана, мужчине может грозить наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, в марте майор авиачасти в Новосибирской области попался на взятке сотруднику ФСБ.