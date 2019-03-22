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Главный режиссёр НОВАТа поставит оперу-игру

Рубрика: общество

22.03.2019 17:58

Фото из группы НОВАТа в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские зрители увидят оперный спектакль, посвящённый цесаревичу Алексею Романову.

В апреле новосибирцам представят премьеру спектакля главного режиссёра НОВАТа Вячеслава Стародубцева «Красная шапочка» — информация об этом появилась на сайте театра. За основу постановки был взят материал Цезаря Кюи. Опера, посвящённая цесаревичу Алексею Романову, была написана в 1911 и ни разу не ставилась на оперной сцене.

Стародубцев дополнил произведение фрагментами оперы Ростислава Бойко «Песенка в лесу». Над постановкой также работают главный дирижёр Дмитрий Юровский, художник по костюмам Елена Олейник, художник-сценограф Тимур Гуляев, режиссёр по пластике Сергей Захарин. «Красная шапочка» – третий спектакль творческой группы. Ранее они представили зрителям постановки «Терем-теремок» и «Стойкий оловянный солдатик».

«Это эксклюзивный проект, можно смело сказать, что это будет мировая премьера. Во-первых, оркестровки для «Красной шапочки» Цезаря Кюи не существовало, опера была написана скорее для домашнего театра, и Дмитрий Юровский сделает оркестровую редакцию. Это будет опера-игра, опера-путешествие в форме детской настольной игры, их ещё называют бродилками. Поэтому сценическое оформление будет выполнено как игровое поле, декорации – как детали детского строительного конструктора», – сообщил пресс-службе НОВАТа Вячеслав Стародубцев.

Премьера состоится 14 апреля на сцене Оперного театра.

Напомним, в феврале Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме».

Теги: НОВАТ

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Лента новостей

Предложить новость

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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