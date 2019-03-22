Главный режиссёр НОВАТа поставит оперу-игру

Фото из группы НОВАТа в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские зрители увидят оперный спектакль, посвящённый цесаревичу Алексею Романову.

В апреле новосибирцам представят премьеру спектакля главного режиссёра НОВАТа Вячеслава Стародубцева «Красная шапочка» — информация об этом появилась на сайте театра. За основу постановки был взят материал Цезаря Кюи. Опера, посвящённая цесаревичу Алексею Романову, была написана в 1911 и ни разу не ставилась на оперной сцене.

Стародубцев дополнил произведение фрагментами оперы Ростислава Бойко «Песенка в лесу». Над постановкой также работают главный дирижёр Дмитрий Юровский, художник по костюмам Елена Олейник, художник-сценограф Тимур Гуляев, режиссёр по пластике Сергей Захарин. «Красная шапочка» – третий спектакль творческой группы. Ранее они представили зрителям постановки «Терем-теремок» и «Стойкий оловянный солдатик».

«Это эксклюзивный проект, можно смело сказать, что это будет мировая премьера. Во-первых, оркестровки для «Красной шапочки» Цезаря Кюи не существовало, опера была написана скорее для домашнего театра, и Дмитрий Юровский сделает оркестровую редакцию. Это будет опера-игра, опера-путешествие в форме детской настольной игры, их ещё называют бродилками. Поэтому сценическое оформление будет выполнено как игровое поле, декорации – как детали детского строительного конструктора», – сообщил пресс-службе НОВАТа Вячеслав Стародубцев.

Премьера состоится 14 апреля на сцене Оперного театра.

Напомним, в феврале Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме».