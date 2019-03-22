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Кузбассовец зарезал приятеля за неосторожное слово и попытался выдать смерть за несчастный случай

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 11:33

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жителю города Юрги Кемеровской области вынесли приговор по обвинению в непредумышленном убийстве; своего друга он зарезал за оскорбительное слово в свой адрес.

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Кемеровской области за умышленное причинение вреда здоровью своему знакомому, повлекшее его гибель, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. 

По материалам следователей, в апреле 2018 года житель Юрги выпивал в своей квартире вместе с сожительницей и 42-летним приятелем. Во время застолья между сожителями произошла ссора. Гостю показалось, что хозяин дома слишком грубо разговаривает с женщиной, и он сделал ему замечание. Ссора между сожителями утихла, но разразилась с новой силой, только уже между друзьями. Во время словесной перепалки приятель оскорбил хозяина дома нецензурным словом, на что обидевшийся мужчина отреагировал агрессивно. Взяв нож, обвиняемый несколько раз ударил обидчика в область уха. 

После совершения преступления хозяин дома лёг спать, а наутро обнаружил своего друга бездыханным. Испугавшись уголовной ответственности, злоумышленник решил инсценировать несчастный случай. Для этого он отнёс мёртвое тело в подъезд и положил убитого так, как будто бы он упал с лестницы. 

Когда тело было обнаружено, оперативники сразу распознали попытку дилетанта замаскировать убийство. Судебно-медицинский эксперт назвал орудие убийства – нож, а алкоголь, обнаруженный в крови, дал зацепку, где искать подозреваемых.

Вскоре 50-летнего жителя Юрги задержали по подозрению в убийстве. Мужчина дал признательные показания и в дальнейшем сотрудничал со следствием. По приговору суда мужчина проведёт 11 лет в колонии особого режима. 

Напомним, в марте суд вынес приговор двум братьям из Алтайского края, которые замаскировали убийство под суицид

 

Теги: происшествия криминал

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Лента новостей

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

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Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

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