Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

Фото со страницы Ростислава Антонова в социальной сети Facebook

Житель Новосибирска возмутился наличием наледи на крышах мэрии; по его обращению были приняты оперативные меры.

Председатель правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал обращение в прокуратуру города Новосибирска о том, что на крыше мэрии не убраны наледи. Прокуратура, в свою очередь, отправила обращение городским властям для рассмотрения. Скан копии ответа Ростислав опубликовал сегодня, 22 марта, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Жаль только, что во всей мэрии Новосибирска не нашлось ни одного человека, способного поднять глаза к небу и увидеть нависающую над ними угрозу», – написал Ростислав Антонов по поводу сложившейся ситуации.

В ответе Управления делами мэрии города Новосибирска ответили, что все наледи убраны, а сотрудник, ответственный за организацию эксплуатации зданий мэрии города Новосибирска, получил выговор.

«Гордимся строгими и оперативно принятыми мерами», – поблагодарил власти Ростислав Антонов.

Напомним, 15 марта 2019 года гигантская глыба снесла вывеску закусочной на площади Калинина.