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Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

Рубрика: общество

22.03.2019 21:12

Фото со страницы Ростислава Антонова в социальной сети Facebook

Житель Новосибирска возмутился наличием наледи на крышах мэрии; по его обращению были приняты оперативные меры.

Председатель правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал обращение в прокуратуру города Новосибирска о том, что на крыше мэрии не убраны наледи. Прокуратура, в свою очередь, отправила обращение городским властям для рассмотрения. Скан копии ответа Ростислав опубликовал сегодня, 22 марта, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Жаль только, что во всей мэрии Новосибирска не нашлось ни одного человека, способного поднять глаза к небу и увидеть нависающую над ними угрозу», – написал Ростислав Антонов по поводу сложившейся ситуации.

В ответе Управления делами мэрии города Новосибирска ответили, что все наледи убраны, а сотрудник, ответственный за организацию эксплуатации зданий мэрии города Новосибирска, получил выговор.

«Гордимся строгими и оперативно принятыми мерами», – поблагодарил власти Ростислав Антонов.

Напомним, 15 марта 2019 года гигантская глыба снесла вывеску закусочной на площади Калинина.

Теги: уборка прокуратура Мэрия Новосибирска

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Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

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Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

вчера 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

вчера 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

вчера 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

вчера 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

вчера 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

вчера 08:44 Общество 0 Коммент.

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