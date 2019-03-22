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Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

Рубрика: общество

22.03.2019 11:29

фото с сайта pixabay.com

Анатолий Локоть обратился к руководителю комиссии по ЖКХ Общественной палаты России с просьбой лоббировать вопросы строительства в Новосибирске новых станций метро и реализации проекта «Городская электричка». 

Новосибирский градоначальник просит помощи в строительстве метро и станций городской электрички у Общественной палаты РФ. 

Во время рабочей поездки по Новосибирской области руководитель комиссии по ЖКХ Общественной палаты России Игорь Шпектор назвал ситуацию в Новосибирске «чрезвычайно сложной». «По городу невозможно двигаться», – отметил Шпектор. 

Мэр Новосибирска попросил высокого гостя лоббировать решение двух жизненно важных для города вопросов: продолжение строительства Дзержинской ветки метро и реализацию проекта «Городская электричка». 

На строительство новых станций метро необходимо 16 миллиардов рублей. Возведение платформ для «Городской электрички» оценивают в 13 миллиардов. 

Напомним, 20 марта Игорь Шпектор проинспектировал проблемные объекты Бердска: канализационные коллекторы и разрушающиеся берега Обского моря. 

Теги: метро Мэрия Новосибирска

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«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

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