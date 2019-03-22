Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

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Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метроРубрика: общество
22.03.2019 11:29
фото с сайта pixabay.com
Анатолий Локоть обратился к руководителю комиссии по ЖКХ Общественной палаты России с просьбой лоббировать вопросы строительства в Новосибирске новых станций метро и реализации проекта «Городская электричка».
Новосибирский градоначальник просит помощи в строительстве метро и станций городской электрички у Общественной палаты РФ.
Во время рабочей поездки по Новосибирской области руководитель комиссии по ЖКХ Общественной палаты России Игорь Шпектор назвал ситуацию в Новосибирске «чрезвычайно сложной». «По городу невозможно двигаться», – отметил Шпектор.
Мэр Новосибирска попросил высокого гостя лоббировать решение двух жизненно важных для города вопросов: продолжение строительства Дзержинской ветки метро и реализацию проекта «Городская электричка».
На строительство новых станций метро необходимо 16 миллиардов рублей. Возведение платформ для «Городской электрички» оценивают в 13 миллиардов.
Напомним, 20 марта Игорь Шпектор проинспектировал проблемные объекты Бердска: канализационные коллекторы и разрушающиеся берега Обского моря.
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