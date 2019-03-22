Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

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Анатолий Локоть обратился к руководителю комиссии по ЖКХ Общественной палаты России с просьбой лоббировать вопросы строительства в Новосибирске новых станций метро и реализации проекта «Городская электричка».

Новосибирский градоначальник просит помощи в строительстве метро и станций городской электрички у Общественной палаты РФ.

Во время рабочей поездки по Новосибирской области руководитель комиссии по ЖКХ Общественной палаты России Игорь Шпектор назвал ситуацию в Новосибирске «чрезвычайно сложной». «По городу невозможно двигаться», – отметил Шпектор.

Мэр Новосибирска попросил высокого гостя лоббировать решение двух жизненно важных для города вопросов: продолжение строительства Дзержинской ветки метро и реализацию проекта «Городская электричка».

На строительство новых станций метро необходимо 16 миллиардов рублей. Возведение платформ для «Городской электрички» оценивают в 13 миллиардов.

Напомним, 20 марта Игорь Шпектор проинспектировал проблемные объекты Бердска: канализационные коллекторы и разрушающиеся берега Обского моря.