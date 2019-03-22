5 баллов
0
63.74 72.79
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

Рубрика: общество

22.03.2019 09:31

фото с сайта pixabay.com

В субботу и воскресенье над городом будет светить яркое солнце. 

Специалисты гидрометцентра пояснили, что новосибирцы могут смело планировать прогулки на ближайшие выходные – предсказанный ранее дождь в Новосибирск не придёт. 

В субботу, 23 марта, в Новосибирске температура воздуха составит +3 градуса днём и опустится до -8 градусов ночью. В городе будет ясно и солнечно. Синоптики пояснили, что осадков на выходных не ожидается. 

В воскресенье, 24 марта, дневная температура поднимется до +3 градусов, ночью будет по-прежнему прохладно -4 градуса. 

Как сообщили в гидрометцентре, ветер на выходных будет дуть с юга со скоростью 2-4 метра в секунду.

Напомним, специалисты предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь.

 

Теги: погода

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение вчера 21:31 Когда в Новосибирск придёт весна вчера 10:22 Приход весны в Новосибирск задержат морозы 19.03.2019 Новосибирск на три дня погрузится в туман 18.03.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

Image

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

Image

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на про...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...