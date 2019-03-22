Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

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Синоптики рассказали о погоде на выходных в НовосибирскеРубрика: общество
22.03.2019 09:31
фото с сайта pixabay.com
В субботу и воскресенье над городом будет светить яркое солнце.
Специалисты гидрометцентра пояснили, что новосибирцы могут смело планировать прогулки на ближайшие выходные – предсказанный ранее дождь в Новосибирск не придёт.
В субботу, 23 марта, в Новосибирске температура воздуха составит +3 градуса днём и опустится до -8 градусов ночью. В городе будет ясно и солнечно. Синоптики пояснили, что осадков на выходных не ожидается.
В воскресенье, 24 марта, дневная температура поднимется до +3 градусов, ночью будет по-прежнему прохладно -4 градуса.
Как сообщили в гидрометцентре, ветер на выходных будет дуть с юга со скоростью 2-4 метра в секунду.
Напомним, специалисты предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь.
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