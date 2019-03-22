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Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

Рубрика: общество

22.03.2019 13:36

Источник фотографии: пользователь Екатерина, сайт www.avito.ru

Шлемы М16 носили солдаты фашистской Германии в период Второй мировой войны.

На доске объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже военных артефактов: шлема М16 и портсигара с символикой Третьего рейха. 

Как пояснил собственник, шлем с нацистской декалью появился у него более 10 лет назад. Он смог купить редкий экспонат с финских складов. Шлемы М16 носили военные как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Конкретно этот шлем принадлежал солдату финской армии, участвовавшему в Первой мировой войне, а немецкую символику к нему добавил нынешний хозяин артефакта. Цена раритета – 25 тысяч рублей. 

Тот же продавец выставил и другую свою находку – портсигар времён Третьего Рейха.

На предмете есть поздравительная подпись от 1925 года. По заверениям владельца, планка с гербом фашисткой Германии и датой «1939» оригинальная, вероятно, она принадлежала служившему немцу. Новосибирец пояснил, что купил артефакт 15 лет назад у местного пенсионера, который нашёл предмет на старом чердаке. Продаётся портсигар за 10 тысяч рублей. 

Напомним, в феврале жителя Новосибирска обвинили в попытке продать подлинную награду Великой Отечественной войны. 

 

Теги: коллекции армия продажа

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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