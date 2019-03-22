Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса

Фото со страницы Сергея Суховея в социальной сети Facebook

Сергей Суховей участвовал в фотоконкурсе в Австралии; несколько его работ попали в итоговый каталог; одна из них получила золотую медаль.

Сергей Суховей, новосибирский ушуист, получил золотую медаль за победу в фотоконкурсе Trierenberg Super Circuit в Австралии. «Почта России» доставляла награду пять месяцев. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я ходил на почту, узнавал. Мне не дали трек-номера, поэтому всё вслепую. Потом позвонили организаторы конкурса, пригласили снова поучаствовать, а я им сказал, что даже та медаль не пришла, хотя коллегам пришла уже в конце ноября. Мне отправили повторно и вот, дошла. Правда, участвовать в конкурсе в этом году отказался, пока нет материала», – поделился с Сиб.фм Сергей Суховей.

Как рассказал спортсмен на своей странице, его пригласили поучаствовать в фотоконкурсе персонально, без вложений. Он сначала не поверил в то, что это правда, но потом всё же решился попробовать.

«Честно говоря, сначала подумал, что это какой-то развод из серии "У вас умерла дальняя родственница и оставила вам N-ное количество миллионов долларов". Но разобравшись, принял участие», – поделился ушуист.

Несколько его работ попали в итоговый каталог, а за одну из них он получил золотую медаль. Ранее его работы уже получали признание публики. Например, 10 февраля 2019 года он опубликовал фото и мотивирующее видео с фрагментами тренировок. Его целью является показать миру, что ушу – это не просто борьба, это красивый вид спорта. Также спортсмен говорил, что планирует вести видеоблог, чтобы популяризировать ушу среди молодёжи.

«Сейчас канал уже работает. Скоро выйдут новые ролики: они уже сняты, но не подготовлены к публикации. Сейчас не так много материала, основной контент снимаем летом, на улице, поэтому сейчас ждём потепления. Зимой, конечно, не так удобно таким заниматься», – рассказал Сергей Суховей.

Напомним, 9 июля 2018 года новосибирская «Почта России» растеряла по дороге посылки