Пассажир иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой под Новосибирском

ФОТО из группы «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА НОВОСИБИРСК» соцсети «ВКОНТАКТЕ»

Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Scania; пассажир легковушки погиб.

В Убинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором один мужчина погиб, а другой получил серьёзные ранения, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Минувшей ночью, 22 марта, в 22:50 водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1233 километре трассы 31-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания».

В результате лобового столкновения легковой автомобиль смяло — 44-летний пассажир погиб на месте ДТП, а водитель был госпитализирован в Убинскую центральную районную больницу с сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. При этом, по словам оперативников, водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники полиции проводят расследование.

Напомним, в марте новосибирец чудом выжил в аварии, в которой крышу его автомобиля отрезало фурой.