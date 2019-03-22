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Пассажир иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 10:33

ФОТО из группы «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА НОВОСИБИРСК» соцсети «ВКОНТАКТЕ»

Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Scania; пассажир легковушки погиб.

В Убинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором один мужчина погиб, а другой получил серьёзные ранения, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Минувшей ночью, 22 марта, в 22:50 водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1233 километре трассы 31-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». 

В результате лобового столкновения легковой автомобиль смяло — 44-летний пассажир погиб на месте ДТП, а водитель был госпитализирован в Убинскую центральную районную больницу с сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. При этом, по словам оперативников, водитель грузовика не пострадал. 

Сотрудники полиции проводят расследование.

Напомним, в марте новосибирец чудом выжил в аварии, в которой крышу его автомобиля отрезало фурой

 

Теги: Новосибирская область ДТП авария

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Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

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«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

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вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

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