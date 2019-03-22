Пассажир иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой под Новосибирском

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Пассажир иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
22.03.2019 10:33
ФОТО из группы «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА НОВОСИБИРСК» соцсети «ВКОНТАКТЕ»
Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Scania; пассажир легковушки погиб.
В Убинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором один мужчина погиб, а другой получил серьёзные ранения, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Минувшей ночью, 22 марта, в 22:50 водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1233 километре трассы 31-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания».
В результате лобового столкновения легковой автомобиль смяло — 44-летний пассажир погиб на месте ДТП, а водитель был госпитализирован в Убинскую центральную районную больницу с сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. При этом, по словам оперативников, водитель грузовика не пострадал.
Сотрудники полиции проводят расследование.
Напомним, в марте новосибирец чудом выжил в аварии, в которой крышу его автомобиля отрезало фурой.
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