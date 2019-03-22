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Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

Рубрика: общество

22.03.2019 19:15

фото из архива сиб.фм

Парламентариям из Новосибирской области запрещен въезд на территорию Украины, а все их активы на территории этой страны должны быть заморожены.

Украинские власти расширили список россиян, попадающих под санкции. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко. Документ опубликован на официальном сайте главы соседнего государства.

Ограничения введены для 294 российских компаний, а также в отношении почти 850 россиян. Среди них оказались два представителя Новосибирской области – депутаты Госдумы Виктор Игнатов и Андрей Каличенко. Им, как и всем остальным фигурантам списка, теперь запрещено въезжать на Украину, а их активы на территории этой страны должны быть заморожены. Срок действия санкций составляет три года с момента их введения.

Как рассказал Сиб.фм депутат Государственной Думы Виктор Игнатов, введение санкций вызвало у него только удивление.

«Я не понимаю смысл. Мне запрещен въезд, активы заморожены. Но я последний раз был на Украине более 10 лет назад и в ближайшем будущем туда не собирался. У меня нет никаких активов на территории Украины. Соответственно, действенность этих санкций равна нулю. Они носят просто декларативно-угрожающий характер. Это похоже на какую-то пиар-акцию руководства Украины. Какой-то очередной рекламный или маркетинговый ход перед президентскими выборами в этой стране», — отметил Виктор Игнатов.

Единственное, что его беспокоит, это заявление украинских властей о том, что они обратятся к властям США и стран Евросоюза с просьбой ввести аналогичные меры в отношении всех фигурантов списка.

«Это неприятно, но я уверен, что другие государства, к которым обратилось правительство Украины, более взвешенно подойдут к этому вопросу и проигнорируют подобные просьбы», — добавил Виктор Игнатов.

При этом депутат отметил, что не намерен отказываться от рабочих поездок в Крым, из-за которых, вероятно, и попал в «черный список», составленный украинскими властями.

Напомним, в 2018 году Украина ввела санкции против полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Теги: санкции депутат Новосибирск

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Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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