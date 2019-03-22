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Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

Рубрика: общество

22.03.2019 15:51

Фото с сайта pixabay.com

Из шести брендов к двум у Росконтроля были замечания по состоянию кожи; в трёх были выявлены остатки ветеринарных препаратов.

Эксперты Росконтроля проверили тушки цыплят-бройлеров шести брендов: «Петелинка», «Приосколье», «Петруха», «Троекурово», «Мираторг» и «Ясные зори».

Исследователи проверяли продукты по нескольким критериям: ровная, сухая, без слизи и кровоподтёков, поверхность; свежий запах; плотные мышцы, которые не должны расслаиваться. Также важно, как отметили эксперты, чтобы при надавливании на мясе не оставался след и из него не вытекала вода – это признаки того, что продукт несколько раз размораживали и замораживали обратно. В упаковке также не должно быть грязи или лишней влаги.

По итогам тестирования первое место заняла тушка цыплёнка-бройлера фирмы «Петруха». Эксперты Росконтроля поставили этому бренду 69 баллов, курица полностью соответствует требованиям безопасности и заявленному на упаковке уровню качества. На втором месте цыплёнок «Ясные зори» (66 баллов), он лишь немного уступает бренду-лидеру по качеству.

По остальным производителям у исследователей возникли вопросы. Так, в брендах «Петелинка», «Троекурово» и «Мираторг» нашли остатки ветеринарного препарата энрофлоксацина, который может негативно влиять на центральную нервную систему (вызывать головокружение или повышенное возбуждение). Однако содержание этого лекарства в продукции всех трёх фирм не превышает допустимого.

Также состояние кожи в цыплятах брендов «Петелинка» и «Приосколье» не соответствует заявленному первому сорту. Их недостаточно хорошо ощипали, а на коже второго нашли порезы и кровоподтёки. Таким образом, цыплёнок фирмы «Приосколье» был внесён в список товаров с замечаниями.

Напомним, 16 марта 2019 года эксперты Росконтроля проверили баклажанную икру.

 

Теги: кулинария проверка Росконтроль

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