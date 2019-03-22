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Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»Рубрика: общество
22.03.2019 11:49
ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ЕВГЕНИЯ МИТРОФАНОВА В FACEBOOK
Застройщик бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» оспорил распоряжение мэрии о приостановлении стройки; апелляционный суд встал на сторону ООО «Альянсстрой».
Апелляционная судебная инстанция признала законным выданное ООО «Альянсстрой» и позже отозванное решение мэрии о разрешении на строительство.
Однако это не последний барьер, стоящий перед скандальной стройкой.
Новосибирский арбитражный суд принял к рассмотрению иск самого лицея «Надежда Сибири» к мэрии города и строительной организации. Лицей требует признать недействительной сделку по аренде земельного участка под строительство. Заседание назначено на 11 апреля.
До тех пор, пока участок является спорным, ООО «Альянсстрой» запрещено производить строительные и подготовительные работы.
Кроме того, за неоднократные попытки приступить к строительству в то время, когда не завершены судебные разбирательства, застройщика будет проверять строительная инспекция.
Напомним, скандал, связанный с земельным участком около лицея «Надежда Сибири» длится уже 10 лет.
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