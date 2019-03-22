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Три человека погибли в пожарах в Бердске

Рубрика: общество

22.03.2019 11:16

фото из группы «Отдел надзорной деятельности по г.Бердск УНД ГУ» соцсети «ВКонтакте»

Основными причинами возгораний стали неправильное устройство печного отопления и короткое замыкание электрооборудования. 

Отдел надзорной деятельности по городу Бердску УНД ГУ подвёл итоги за два месяца 2019 года. Согласно статистике, на территории города произошло 27 пожаров. Три человека погибло, двое получили различные травмы. Об этом появилась информация в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». 

Больше всего пожаров случилось в частном секторе и многоквартирных домах (по шесть). Пять пожаров случилось на автомобильном транспорте, в садовых обществах – два, мусор также горел шесть раз. На промышленных предприятиях и в гаражах – по одному разу. 

Самыми распространёнными причинами возгораний сотрудники отдела назвали неправильное устройство печного отопления, короткое замыкание электрооборудования, неосторожное обращение с огнём, поджоги и неосторожность при курении. В сообщении говорится, что большинство пожаров происходят по вине самого человека. 

Сотрудники ведомства в очередной раз призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. 

Напомним, два дня назад пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске. 

 

Теги: статистика Бердск пожары

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Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

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Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

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вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

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Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

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