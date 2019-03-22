Три человека погибли в пожарах в Бердске

фото из группы «Отдел надзорной деятельности по г.Бердск УНД ГУ» соцсети «ВКонтакте»

Основными причинами возгораний стали неправильное устройство печного отопления и короткое замыкание электрооборудования.

Отдел надзорной деятельности по городу Бердску УНД ГУ подвёл итоги за два месяца 2019 года. Согласно статистике, на территории города произошло 27 пожаров. Три человека погибло, двое получили различные травмы. Об этом появилась информация в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Больше всего пожаров случилось в частном секторе и многоквартирных домах (по шесть). Пять пожаров случилось на автомобильном транспорте, в садовых обществах – два, мусор также горел шесть раз. На промышленных предприятиях и в гаражах – по одному разу.

Самыми распространёнными причинами возгораний сотрудники отдела назвали неправильное устройство печного отопления, короткое замыкание электрооборудования, неосторожное обращение с огнём, поджоги и неосторожность при курении. В сообщении говорится, что большинство пожаров происходят по вине самого человека.

Сотрудники ведомства в очередной раз призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, два дня назад пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске.