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В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

Рубрика: афиша, общество

22.03.2019 18:18

Источник фотографии: www.uwwnso.ru

Новый спортивный центр «Будь сильным» приглашает детей от 3 лет и взрослых с любым уровнем спортивной подготовки. 

23 марта в Новосибирске откроется центр профессионального спортивного развития «Будь сильным», который будет специализироваться на греко-римской борьбе для детей и взрослых.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новый строительный объект будет вмещать примерно 500 человек. 

«Спортивный центр состоит из двух масштабных зон: самого большого в России литого борцовского ковра (420 кв.метров) и самой оснащенной в стране зоны функционального многоборья (300 кв.метров)», — пояснили в мэрии. 

Преподавать в центре будут знаменитые чемпионы и мастера спорта по греко-римской борьбе России: Сергей Андрусик, Юрий Патрушев, Артём Крымов.

Напомним, в декабре 2018 года на вокзале Новосибирск-Главный открылся детский городок с лабиринтом. 

Теги: открытие спорт борьба

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Предложить новость

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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