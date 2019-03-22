В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

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В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в странеРубрика: афиша, общество
22.03.2019 18:18
Источник фотографии: www.uwwnso.ru
Новый спортивный центр «Будь сильным» приглашает детей от 3 лет и взрослых с любым уровнем спортивной подготовки.
23 марта в Новосибирске откроется центр профессионального спортивного развития «Будь сильным», который будет специализироваться на греко-римской борьбе для детей и взрослых.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, новый строительный объект будет вмещать примерно 500 человек.
«Спортивный центр состоит из двух масштабных зон: самого большого в России литого борцовского ковра (420 кв.метров) и самой оснащенной в стране зоны функционального многоборья (300 кв.метров)», — пояснили в мэрии.
Преподавать в центре будут знаменитые чемпионы и мастера спорта по греко-римской борьбе России: Сергей Андрусик, Юрий Патрушев, Артём Крымов.
Напомним, в декабре 2018 года на вокзале Новосибирск-Главный открылся детский городок с лабиринтом.
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