В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

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Новый спортивный центр «Будь сильным» приглашает детей от 3 лет и взрослых с любым уровнем спортивной подготовки.

23 марта в Новосибирске откроется центр профессионального спортивного развития «Будь сильным», который будет специализироваться на греко-римской борьбе для детей и взрослых.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новый строительный объект будет вмещать примерно 500 человек.

«Спортивный центр состоит из двух масштабных зон: самого большого в России литого борцовского ковра (420 кв.метров) и самой оснащенной в стране зоны функционального многоборья (300 кв.метров)», — пояснили в мэрии.

Преподавать в центре будут знаменитые чемпионы и мастера спорта по греко-римской борьбе России: Сергей Андрусик, Юрий Патрушев, Артём Крымов.

Напомним, в декабре 2018 года на вокзале Новосибирск-Главный открылся детский городок с лабиринтом.