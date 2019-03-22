Учитель новосибирской гимназии наказана за падение шкафа на воспитанника

Фото с сайта гимназии № 9

Педагогу был объявлен выговор за нарушение техники безопасности при работе с детьми; пострадавшему из-за её халатности мальчику посоветовали посетить хирурга, невролога и окулиста.

Учитель начальных классов гимназии № 9 Новосибирска получила выговор после несчастного случая с её учеником. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-центре мэрии.

«После расследования несчастного случая учителю начальных классов Ларисе Емельяновой объявлен выговор. Как выяснилось, она нарушила правила труда и техники безопасности при обращении с детьми», – сообщили в пресс-центре.

Ребёнок получил травму при игре в прятки. Он искал других спрятавшихся детей и резко дёрнул дверцу шкафа, после чего тот упал. Учительница сразу вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем родителям.

Из-за несчастного случая мальчик получил ушибы, синяк и ссадину. Врачи порекомендовали ему ограничить физические нагрузки на три недели и провериться у хирурга, окулиста и невролога. Сейчас мальчик находится дома.

Напомним, 19 февраля 2019 года в новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках.