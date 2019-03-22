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Учитель новосибирской гимназии наказана за падение шкафа на воспитанника

Рубрика: общество

22.03.2019 10:42

Фото с сайта гимназии № 9

Педагогу был объявлен выговор за нарушение техники безопасности при работе с детьми; пострадавшему из-за её халатности мальчику посоветовали посетить хирурга, невролога и окулиста.

Учитель начальных классов гимназии № 9 Новосибирска получила выговор после несчастного случая с её учеником. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-центре мэрии.

«После расследования несчастного случая учителю начальных классов Ларисе Емельяновой объявлен выговор. Как выяснилось, она нарушила правила труда и техники безопасности при обращении с детьми», – сообщили в пресс-центре.

Ребёнок получил травму при игре в прятки. Он искал других спрятавшихся детей и резко дёрнул дверцу шкафа, после чего тот упал. Учительница сразу вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем родителям.

Из-за несчастного случая мальчик получил ушибы, синяк и ссадину. Врачи порекомендовали ему ограничить физические нагрузки на три недели и провериться у хирурга, окулиста и невролога. Сейчас мальчик находится дома.

Напомним, 19 февраля 2019 года в новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках.

Теги: школы Мэрия Новосибирска учительница

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

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