Учитель новосибирской гимназии наказана за падение шкафа на воспитанника

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса
Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»
Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро
Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей
Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан
Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь
На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки
Учитель новосибирской гимназии наказана за падение шкафа на воспитанникаРубрика: общество
22.03.2019 10:42
Фото с сайта гимназии № 9
Педагогу был объявлен выговор за нарушение техники безопасности при работе с детьми; пострадавшему из-за её халатности мальчику посоветовали посетить хирурга, невролога и окулиста.
Учитель начальных классов гимназии № 9 Новосибирска получила выговор после несчастного случая с её учеником. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-центре мэрии.
«После расследования несчастного случая учителю начальных классов Ларисе Емельяновой объявлен выговор. Как выяснилось, она нарушила правила труда и техники безопасности при обращении с детьми», – сообщили в пресс-центре.
Ребёнок получил травму при игре в прятки. Он искал других спрятавшихся детей и резко дёрнул дверцу шкафа, после чего тот упал. Учительница сразу вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем родителям.
Из-за несчастного случая мальчик получил ушибы, синяк и ссадину. Врачи порекомендовали ему ограничить физические нагрузки на три недели и провериться у хирурга, окулиста и невролога. Сейчас мальчик находится дома.
Напомним, 19 февраля 2019 года в новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса
Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»
Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро
Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей
Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан
Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь
На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки
Статьи по теме
Поселим и научим
Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на ме...
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
В режиме ожидания
Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...
Новости по теме
Популярное