В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

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В Новосибирской области построят новый тепличный комплексРубрика: общество
22.03.2019 10:23
фото с сайта pixabay.com
В возведение третьего комплекса по выращиванию овощей в пригороде Новосибирска планируют инвестировать свыше миллиарда рублей.
Группа компаний «Горкунов» планирует вложить в строительство нового тепличного комплекса в пригороде Новосибирска 1,3 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Это будет третье в регионе предприятие по выращиванию тепличных овощей и зелени.
Уже известно, что комплекс будет носить название «Обской» и расположится рядом с действующим тепличным комбинатом «Толмачёвским». Планируется, что новый объект введут в эксплуатацию уже осенью 2020 года.
На данный момент группа компаний «Горкунов» имеет в Новосибирской области два комплекса: «Новосибирский» и «Толмачёвский». С введением в эксплуатацию «Обского» тепличники намерены занять 70-80 % рынка производства овощей и зелени в регионе. Кроме того, это скажется на снижении стоимости производимых огурцов, томатов, салата и грибов.
Напомним, в феврале в Новосибирской области отмечен значительный рост цены на овощи и фрукты.
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