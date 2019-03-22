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В новосибирском дельфинарии появился новый четырёхметровый обитатель

Рубрика: общество

25.03.2019 10:28

фото предоставлено пресс-службой Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния»

Змея Даша весит около 30 килограммов и живёт в своём собственном застеклённом террариуме. 

В центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появился необычный обитатель – королевский питон по имени Даша. Об этом рассказали в пресс-службе дельфинария.

Даше 20 лет, она четыре метра в длину и весит около 30 килограммов. Змея живёт на втором этаже центра в специальном застеклённом террариуме. В нём поддерживается определённый температурный режим, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Из-за того, что змеи – холоднокровные, есть два температурных режима: в холодном углу – 25 градусов, а в тёплом – 35 градусов. Также сотрудники установили в аквариум муляж ветки дерева.

«Иногда Даша на неё залезает, накручивается и сидит», – рассказали в пресс-службе дельфинария. 

В основном питон ведёт размеренный образ жизни – любит просто полежать на тёплых камнях. Ест Даша редко – один раз в одну-две недели, питается чаще всего кроликами или мышами.

«Днём питоны спят, переваривают пищу, а как только проголодаются – снова начинают двигаться. Если они чувствуют опасность, то сворачиваются в клубок, за это их называют "питон-шар"», – объяснили в пресс-службе. 

По словам сотрудников «Дельфинии», иногда у Даши бывают выходные, когда она недоступна для посетителей. Но сейчас она находится в своём террариуме. Предстоящие каникулы – это отличная возможность для детей и взрослых увидеть настоящего королевского питона воочию. Сейчас дельфинарий работает в обычном режиме: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00. 

Королевский питон – это неядовитая змея. Распространённые места обитания: Западная и Центральная Африка. Питон является ночным животным – днём он спит в своей норе, а ночью выходит охотиться. Также он прекрасно плавает и лазает по деревьям. 

Напомним, ранее новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария – акция продлится до 29 апреля 2019 года.

Теги: отдых город Дельфиния дельфинарий

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сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

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В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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