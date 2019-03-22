КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

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КСП Новосибирска провела проверку муниципального казённого учреждения «НЦПДЖ» и пришла к выводу, что муниципальный заказ выполняется не более чем на 12 %; налицо приписки по всем направлениям деятельности.

Контрольно-счётная палата Новосибирска выявила многочисленные нарушения в работе городского центра по проблемам домашних животных. Из года в год МКУ не исполняет муниципальный заказ. При этом денежных средств тратит всё больше и больше.

Приписка по ГСМ, списание техники и кормов. Это не полный список пунктов, по которым КСП выявила нарушения. Выявлены несоответствие заявленной и фактической численности работников, а также нецелевое расходование бюджетных средств.

Муниципальное задание в 2017 году, например, выполнено всего на 12 %. В отчёты учреждение включает завышенные показатели, хотя по факту занимается только отловом, эвтаназией животных и утилизацией трупов. База кошек и собак, собранных с территории города, отсутствует.

Заседание депутатской комиссии прошло 18 марта 2019 года.

«Аудиторская проверка выявила многочисленные факты приписок. В соответствии с отчётами, в карантинном отделении содержалось от 166 до 389 изъятых с улицы животных. При том, что максимальная вместимость карантинного отделения составляет 160 животных, которых положено содержать от 10 до 40 дней, если найдутся хозяева или желающие принять животное. Частично факты преждевременного умерщвления животных подтверждают путевые листы автомобилей "НЦПДЖ", которые направлялись в Ярково, где расположен завод по утилизации биологических отходов», – рассказала корреспонденту Сиб.фм инициатор проверки – депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

Нарушения в «НЦПДЖ» фиксируются с 2013 года и на данный момент депутатская комиссия констатирует, что никаких изменений в положительную сторону нет.

В год «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» получает из бюджета города около 60 миллионов рублей. На эти деньги, считают депутаты и общественники, можно организовать совершенно другое, цивилизованное предприятие. С такой инициативой и выступают сейчас зоозащитники и законотворцы.

В соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными», изъятые из городской среды животные должны быть стерилизованы, вакцинированы и, в случае ненахождения старых или новых хозяев, выпущены на место отлова. В «НЦПДЖ» в 2015 году, в соответствии с документацией, рассказывает Наталья Пинус, было отловлено 97 животных, а на эвтаназию ушло 342.

«Сегодня мы вместе с общественниками разрабатываем механизм реформирования системы обращения с безнадзорными животными. Центр заявляет, что только на корм в год тратит более 2 миллионов рублей. При этом список кошек и собак, которых лишили жизни, гораздо больше, чем тех, которые успели покушать. Непонятно, почему нарушения, которые ежегодно выявляются с 2013 года, до сих пор не заинтересовали руководство городского департамента ЖКХ?» – рассказывает Наталья Пинус.

Все документы и протоколы, предоставленные КСП Новосибирска, имеются на руках у депутата Натальи Пинус.

Напомним, в феврале 2019 года на своём YouTube-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал расширить приют для бездомных животных в Советском районе.