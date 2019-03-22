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Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 09:59

Источник фотографии: пользователь Ma rina www.2gis.ru

Жильцы успели сами вызвать пожарных и эвакуироваться из дома. 

ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило, что 21 марта в районе 20:00 часов загорелась кухня многоэтажного дома на улице Баумана в Первомайском районе. 

Причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание холодильника. 

«В результате пожара огнём повреждены кухня, мебель и домашние вещи, квартира закопчена по всей площади», – сообщает пресс-служба.

Как пояснили в МЧС, пожарные полностью ликвидировали возгорание, никто из жильцов не пострадал. Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке успели эвакуироваться 25 человек. 

Напомним, 21 февраля загорелась квартира в одном из многоэтажных домов Центрального района Новосибирска. 

Теги: пожар ГУ МЧС

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

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Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

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вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

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В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

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вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

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