Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

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Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человекРубрика: проиcшествия
22.03.2019 09:59
Источник фотографии: пользователь Ma rina www.2gis.ru
Жильцы успели сами вызвать пожарных и эвакуироваться из дома.
ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило, что 21 марта в районе 20:00 часов загорелась кухня многоэтажного дома на улице Баумана в Первомайском районе.
Причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание холодильника.
«В результате пожара огнём повреждены кухня, мебель и домашние вещи, квартира закопчена по всей площади», – сообщает пресс-служба.
Как пояснили в МЧС, пожарные полностью ликвидировали возгорание, никто из жильцов не пострадал. Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке успели эвакуироваться 25 человек.
Напомним, 21 февраля загорелась квартира в одном из многоэтажных домов Центрального района Новосибирска.
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