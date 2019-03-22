Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

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Жильцы успели сами вызвать пожарных и эвакуироваться из дома.

ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило, что 21 марта в районе 20:00 часов загорелась кухня многоэтажного дома на улице Баумана в Первомайском районе.

Причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание холодильника.

«В результате пожара огнём повреждены кухня, мебель и домашние вещи, квартира закопчена по всей площади», – сообщает пресс-служба.

Как пояснили в МЧС, пожарные полностью ликвидировали возгорание, никто из жильцов не пострадал. Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке успели эвакуироваться 25 человек.

Напомним, 21 февраля загорелась квартира в одном из многоэтажных домов Центрального района Новосибирска.