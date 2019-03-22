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Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

Рубрика: общество

22.03.2019 14:59

фото krsk2019.ru

«Билайн» подвёл итоги работы сети во время зимней Универсиады в Красноярске; объём трафика можно сравнить с 11 миллионами фотографий.

Объём использования мобильного интернета абонентами «Билайн» с 28 февраля по 12 марта 2019 года на спортивных объектах зимней Универсиады в Красноярске превысил 13 тысяч гигабайт. Это равносильно 11 млн выложенных в социальные сети фотографий. 

Активнее всего пользователи общались «голосом» на стадионе «Енисей», где проходили соревнования по хоккею с мячом, а также в кластере «Сопка», где зрители могли наблюдать соревнования по фристайлу и сноуборду.

6 марта в кластере «Сопка» во время соревнований по параллельному слалому, хаф-пайпу и слоуп-стайлу абоненты «Билайн» установили собственный рекорд Универсиады по суточному объёму интернет-трафика, обогнав даже показатели за 2 и 12 марта, когда проходили церемонии открытия и закрытия спортивного форума. Также именно кластер «Сопка» стал лидером по общему объёму трафика за весь период проведения Универсиады. В среднем здесь он был в 1,2-2 раза выше, чем на других локациях, и эквивалентен 250 тысячам фотографий, загруженных в социальные сети. На мобильном пьедестале почёта за кластером «Сопка» расположились дворец спорта имени И. Ярыгина и спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск».

Дополнительный интернет-трафик «привезли» в Красноярск также гости из других городов России, которых стало на 19 % больше, чем в тот же период годом ранее. В сравнении с туристами, побывавшими в Красноярске в первой декаде марта 2018 года, гости Универсиады сгенерировали на 39 % больше голосового трафика и в 2 раза увеличили объём интернет-трафика. В топ-10 городов России, туристы из которых приехали побороться за медали и поболеть за спортсменов, вошли: Норильск, Абакан, Москва, Кемерово, Иркутск, Новосибирск, Барнаул, Санкт-Петербург, Казань и Кызыл. 

Гостями Универсиады стали спортсмены и болельщики из Швеции, Китая, Канады, Великобритании, Японии и других стран.

Технические специалисты «Билайн» отмечают, что в дни Универсиады сеть справилась с нагрузкой на 100 %. Для этого ещё в прошлом году оператор связи в 1,5 раза увеличил число базовых станций LTE, а непосредственно перед Универсиадой расширил полосу частотного спектра LTE-1800 с 5 МГц до 10 МГц для пользования высокоскоростным мобильным интернетом 4G в Красноярске. Данное технологическое решение позволило до двух раз увеличить скорости LTE на территории города. 

Специально к спортивному празднику была усилена ёмкость базовых станций LTE возле основных спортивных локаций города: стадиона «Енисей», многофункционального комплекса «Арена. Север», спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск», ледовой арены «Кристалл», многофункционального комплекса «Академия биатлона», дворца спорта имени И. Ярыгина, крытого катка «Первомайский» и спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», а именно комплекса трасс для фристайла и многофункционального спортивного комплекса «Радуга». Ёмкость сети LTE была увеличена и на важных инфраструктурных объектах: в международном аэропорту Емельяново и возле здания общественного центра СФУ.

 

Теги: Красноярский край Универсиада

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