Жена вонзила нож в спину супруга в Республике Алтай

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Жена вонзила нож в спину супруга в Республике АлтайРубрика: проиcшествия
22.03.2019 18:44
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Женщина совершила покушение на жизнь своего мужа; по данному факту Следком начал расследование.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Турочакского района, подозреваемой в покушении на жизнь человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
По предварительной информации, 10 марта 2019 года в селе Санькин Аил Турочакского района, выпившая женщина совершила нападение на своего 34-летнего мужа.
Вооружившись ножом, жена ранила супруга в плечо. Мужчина попытался сбежать от разъярённой жены, но та сумела его догнать раненого. У самой калитки ворот, подозреваемая несколько раз ударила мужа ножом в туловище, однако он сумел вырваться и убежать. Оказанная прохожими и медиками помощь спасла ему жизнь.
Сейчас оперативники выясняют детали случившегося. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в марте вооружённая сапогом сибирячка отправила супруга в больницу.
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