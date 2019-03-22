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Жена вонзила нож в спину супруга в Республике Алтай

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 18:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Женщина совершила покушение на жизнь своего мужа; по данному факту Следком начал расследование. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Турочакского района, подозреваемой в покушении на жизнь человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай. 

По предварительной информации, 10 марта 2019 года в селе Санькин Аил Турочакского района, выпившая женщина совершила нападение на своего 34-летнего мужа.

Вооружившись ножом, жена ранила супруга в плечо. Мужчина попытался сбежать от разъярённой жены, но та сумела его догнать раненого. У самой калитки ворот, подозреваемая несколько раз ударила мужа ножом в туловище, однако он сумел вырваться и убежать. Оказанная прохожими и медиками помощь спасла ему жизнь.

Сейчас оперативники выясняют детали случившегося. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте вооружённая сапогом сибирячка отправила супруга в больницу.

 

Теги: покушение Республика Алтай криминал

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Лента новостей

Предложить новость

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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