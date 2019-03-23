Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе

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Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в КузбассеРубрика: общество
23.03.2019 10:54
фото wikipedia.org
В ходе учений активно применялись современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон».
Артиллеристы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на полигоне в Кемеровской области в рамках проводимых тактических учений области уничтожили командный пункт и колонну бронетехники условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
Беспилотники «Орлан-10» и «Элерон», летая на высотах до 1500 метров, по цифровым каналам связи передавали на пункт управления огнём артиллерии информацию об обнаружении противника и координаты его местонахождения, что позволило артиллеристам в режиме реального времени корректировать точность поражения мишеней.
Огневые удары из 152-мм самоходных гаубиц (САУ) 2С19 «МСТА-С», реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и «Ураган» позволили в кратчайшие сроки разгромить противника. Укреплённый командный пункт с подземными коммуникациями артиллеристы разрушили при помощи 203-мм САУ 2С7М «Малка», поступивших на вооружение в прошлом году.
Учение проводилось на полигоне «Юргинский», к которому привлечено более тысячи военнослужащих и около 150 единиц военной техники.
Напомним, в начале марта в манёврах приняли участие более девяти тысяч военнослужащих.
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