Больше трёх часов провели райдеры на сломавшемся подъёмнике в Шерегеше

фото из группы "шерегеш - горнолыжный курорт" во "Вконтакте"

В результате спасательной операции эвакуированы 38 человек, застрявших в воздухе на канатной дороге.

Три бригады спасателей эвакуировали 38 райдеров, которые оказались в воздухе на сломавшемся подъёмнике на трассе «Комсомолка». Горнолыжная компания «Каскад», обслуживающая канатную дорогу, сообщила, что на место спасатели прибыли через 40 минут, сама операция заняла два часа. Райдеры, снятые последними, провели в воздухе более трёх часов.

По сообщению очевидцев, отдыхающим повезло с погодой: тёплая, солнечная, безветренная, в противном случае туристы могли получить и переохлаждение, и обморожения. К тому же на подъёмнике оказалось не очень много райдеров, поэтому спасательная операция прошла быстро. В час пик на канатной дороге одновременно находятся до 200 человек.

Компания намерена возместить расходы туристам, оказавшимся в ловушке. Специальная комиссия будет разбираться в причинах остановки нового подъёмника, ведь запущен он был лишь год назад.

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