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Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

Рубрика: общество

23.03.2019 15:09

фото с сайта pixabay.com

Технику привезут на улицу Кирова, 3, где находится здание Законодательного собрания Новосибирской области. 

Подведомственное правительство Новосибирской области Хозяйственное управление законодательного собрания разместило лот о покупке посудомоечной машины. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Согласно требованию депутатов, производительность машины должна быть не менее 100 кассет в час – в одну кассету должно входит 18 тарелок, иметь сушильный модуль и гарантию 12 месяцев. Общая мощность — не менее 36 киловатт. Год выпуска техники должен быть не ранее прошлого года. 

Стоимость покупки составила почти 1,2 миллиона рублей. Поставщиком является индивидуальный предприниматель Евгений Кункел. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета Новосибирской области. 

Напомним, 2 марта Сибф.фм писал, что Новосибирский оперный театр планирует закупить скотча на два миллиона рублей.

 

Теги: госзакупки техника Законодательное собрание

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Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:18 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

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