Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

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Технику привезут на улицу Кирова, 3, где находится здание Законодательного собрания Новосибирской области.

Подведомственное правительство Новосибирской области Хозяйственное управление законодательного собрания разместило лот о покупке посудомоечной машины. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно требованию депутатов, производительность машины должна быть не менее 100 кассет в час – в одну кассету должно входит 18 тарелок, иметь сушильный модуль и гарантию 12 месяцев. Общая мощность — не менее 36 киловатт. Год выпуска техники должен быть не ранее прошлого года.

Стоимость покупки составила почти 1,2 миллиона рублей. Поставщиком является индивидуальный предприниматель Евгений Кункел. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета Новосибирской области.

Напомним, 2 марта Сибф.фм писал, что Новосибирский оперный театр планирует закупить скотча на два миллиона рублей.