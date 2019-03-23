Экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело

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Ранее чиновник был уволен «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении бывшего руководителя ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Штельмах был уволен из органов внутренних дел в октябре прошлого, 2018 года. После увольнения бывший глава ГИБДД Новосибирской области обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе. Однако, позже Штельмах отказался от восстановления, попросив изменить формулировку приказа с «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел проступка» на «выслугу лет».

Однако суд установил, что Штельмах выдавал удостоверения, позволявшие их владельцам избегать проверок сотрудников ГИБДД. Также было установлено наличие у него корыстной заинтересованности в выдаче таких документов. В декабре прошлого года Центральный суд Новосибирска отказал Сергею Штельмаху в удовлетворении иска. Решение суда экс-начальник ГИБДД области обжаловал, но апелляционный суд оставил его в силе. Ранее также сообщалось, что следственные органы начали проверку в отношении Штельмаха, детали которой не разглашались.

Напомним, ранее суд подтвердил формулировку увольнения экс-начальника областного ГИБДД.