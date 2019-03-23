Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска

фото с сайта vk.com/act54

Никто из участников происшествия не пострадал, о решении вызвать машину «Яндекса» пожалел пассажир такси.

В Центральном районе города произошло ДТП с участием водителя такси. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель такси Nissan Almera ехал по улице Коммунистическая. При пересечении Красного проспекта он не стал уступать дорогу Subaru Forester. Subaru врезался в ограждение и протаранил киоск «Союзпечати».

«Сообщение поступило сегодня ночью в 00:30. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД, пострадавших не было. Сейчас мы выясняем причины и обстоятельства случившегося», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам очевидцев аварии, пострадал водитель Субару — он сломал себе нос. Другой участник группы подметил, что обе машины двигались по дороге на скорости более 100 километров в час.

Напомним, два дня назад в Новосибирске автомобилю срезало крышу в ДТП.