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Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
23.03.2019 12:43
фото с сайта vk.com/act54
Никто из участников происшествия не пострадал, о решении вызвать машину «Яндекса» пожалел пассажир такси.
В Центральном районе города произошло ДТП с участием водителя такси. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Водитель такси Nissan Almera ехал по улице Коммунистическая. При пересечении Красного проспекта он не стал уступать дорогу Subaru Forester. Subaru врезался в ограждение и протаранил киоск «Союзпечати».
«Сообщение поступило сегодня ночью в 00:30. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД, пострадавших не было. Сейчас мы выясняем причины и обстоятельства случившегося», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По словам очевидцев аварии, пострадал водитель Субару — он сломал себе нос. Другой участник группы подметил, что обе машины двигались по дороге на скорости более 100 километров в час.
Напомним, два дня назад в Новосибирске автомобилю срезало крышу в ДТП.
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Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска
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