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В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

Рубрика: общество

23.03.2019 18:50

фото со страницы спасателей МАСС во "ВКонтакте"

Одетые не по сезону молодые люди не смогли найти обратную дорогу и вызвали спасателей.

Вечером 22 марта на телефон оперативного дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы поступил звонок, что в районе ГСК «Плутарх» в овраге потерялись два мужчины 1998 года рождения. Прибыв на место, спасатели выяснили, что в гаражный кооператив данные молодые люди приехали с двумя девушками. И зачем-то спустились в овраг, одетые всего лишь в кроссовки и джинсы. 

Дезориентировавшись в темноте, они не смогли найти обратную дорогу, их спутницы вызвали спасателей. Мужчины были обнаружены через 20 минут после вызова, но пояснить, зачем они в темноте отправились в овраг, отказались. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«Расстраивает, что нынешнее поколение, такие вот, которые потерялись, — беспомощны как родившиеся котята. Заблудиться "в трёх соснах", не смочь подняться по тому же месту, что и спустились.... Везде им "няньки" нужны», — сетуют спасатели на своей страничке «Вконтакте».

Напомним, в феврале двое пьяных мужчин чуть не замёрзли, провалившись в овраг.

Теги: МАСС спасение

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В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Больше трёх часов провели райдеры на сломавшемся подъёмнике в Шерегеше

сегодня 16:39 Хроника 0 Коммент.

Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

сегодня 14:16 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

вчера 21:12 Общество 0 Коммент.

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

вчера 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

вчера 14:12 Хроника 0 Коммент.

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