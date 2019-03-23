В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами
Больше трёх часов провели райдеры на сломавшемся подъёмнике в Шерегеше
Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей
Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска
Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе
Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии
Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья
Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков
Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей
В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темнотеРубрика: общество
23.03.2019 18:50
фото со страницы спасателей МАСС во "ВКонтакте"
Одетые не по сезону молодые люди не смогли найти обратную дорогу и вызвали спасателей.
Вечером 22 марта на телефон оперативного дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы поступил звонок, что в районе ГСК «Плутарх» в овраге потерялись два мужчины 1998 года рождения. Прибыв на место, спасатели выяснили, что в гаражный кооператив данные молодые люди приехали с двумя девушками. И зачем-то спустились в овраг, одетые всего лишь в кроссовки и джинсы.
Дезориентировавшись в темноте, они не смогли найти обратную дорогу, их спутницы вызвали спасателей. Мужчины были обнаружены через 20 минут после вызова, но пояснить, зачем они в темноте отправились в овраг, отказались. Медицинская помощь никому не понадобилась.
«Расстраивает, что нынешнее поколение, такие вот, которые потерялись, — беспомощны как родившиеся котята. Заблудиться "в трёх соснах", не смочь подняться по тому же месту, что и спустились.... Везде им "няньки" нужны», — сетуют спасатели на своей страничке «Вконтакте».
Напомним, в феврале двое пьяных мужчин чуть не замёрзли, провалившись в овраг.
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами
Больше трёх часов провели райдеры на сломавшемся подъёмнике в Шерегеше
Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей
Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска
Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе
Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии
Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья
Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков
Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное