В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

фото со страницы спасателей МАСС во "ВКонтакте"

Одетые не по сезону молодые люди не смогли найти обратную дорогу и вызвали спасателей.

Вечером 22 марта на телефон оперативного дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы поступил звонок, что в районе ГСК «Плутарх» в овраге потерялись два мужчины 1998 года рождения. Прибыв на место, спасатели выяснили, что в гаражный кооператив данные молодые люди приехали с двумя девушками. И зачем-то спустились в овраг, одетые всего лишь в кроссовки и джинсы.

Дезориентировавшись в темноте, они не смогли найти обратную дорогу, их спутницы вызвали спасателей. Мужчины были обнаружены через 20 минут после вызова, но пояснить, зачем они в темноте отправились в овраг, отказались. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«Расстраивает, что нынешнее поколение, такие вот, которые потерялись, — беспомощны как родившиеся котята. Заблудиться "в трёх соснах", не смочь подняться по тому же месту, что и спустились.... Везде им "няньки" нужны», — сетуют спасатели на своей страничке «Вконтакте».

Напомним, в феврале двое пьяных мужчин чуть не замёрзли, провалившись в овраг.