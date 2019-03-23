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В Новосибирске ожидаются тёплые выходные

Рубрика: общество

23.03.2019 09:59

фото с сайта pixabay.com

Жителей города и области ожидает солнечная суббота и дождливое воскресенье.

Синоптики предсказывают тёплую погоду на предстоящие выходные дни. Сегодня, в субботу, 23 марта, в Новосибирске температура воздуха ожидается +4С, облачность переменчивая, ветер около 2 метров в секунду. Ночью температура опустится до -3С.

В воскресенье, 24 марта, в Новосибирске и области ожидается такая же температура, как и в предыдущий день: 4 градуса выше нуля днём и около -3 градусов ночью. Но будет пасмурно, возможны осадки в виде дождя днём и в виде снега ночью.

Напомним, в эти дни пятна на Солнце спровоцируют целую серию геомагнитных явлений.

Теги: Гидрометцентр

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Предложить новость

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

сегодня 14:16 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

вчера 21:12 Общество 0 Коммент.

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

вчера 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

вчера 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

вчера 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

вчера 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

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