В Новосибирске ожидаются тёплые выходные

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Жителей города и области ожидает солнечная суббота и дождливое воскресенье.

Синоптики предсказывают тёплую погоду на предстоящие выходные дни. Сегодня, в субботу, 23 марта, в Новосибирске температура воздуха ожидается +4С, облачность переменчивая, ветер около 2 метров в секунду. Ночью температура опустится до -3С.

В воскресенье, 24 марта, в Новосибирске и области ожидается такая же температура, как и в предыдущий день: 4 градуса выше нуля днём и около -3 градусов ночью. Но будет пасмурно, возможны осадки в виде дождя днём и в виде снега ночью.

Напомним, в эти дни пятна на Солнце спровоцируют целую серию геомагнитных явлений.