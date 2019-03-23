В Новосибирске ожидаются тёплые выходные

Лента новостейПредложить новость
Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска
Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе
Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии
Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья
Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков
Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей
Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»
В Новосибирске ожидаются тёплые выходныеРубрика: общество
23.03.2019 09:59
фото с сайта pixabay.com
Жителей города и области ожидает солнечная суббота и дождливое воскресенье.
Синоптики предсказывают тёплую погоду на предстоящие выходные дни. Сегодня, в субботу, 23 марта, в Новосибирске температура воздуха ожидается +4С, облачность переменчивая, ветер около 2 метров в секунду. Ночью температура опустится до -3С.
В воскресенье, 24 марта, в Новосибирске и области ожидается такая же температура, как и в предыдущий день: 4 градуса выше нуля днём и около -3 градусов ночью. Но будет пасмурно, возможны осадки в виде дождя днём и в виде снега ночью.
Напомним, в эти дни пятна на Солнце спровоцируют целую серию геомагнитных явлений.
Комментарии
Лента новостей
Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска
Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе
Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии
Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья
Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков
Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей
Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное