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В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

Рубрика: общество

23.03.2019 18:00

скриншот с видео на странице Тимура Ханова в Фейсбуке

Под знамёнами нескольких политических объединений на согласованный митинг вышли более двух сотен новосибирцев. 

Комитет общественного движения «Пенсионеры за достойную жизнь» изначально анонсировал протестный митинг с требованием отставки президента и правительства России. Но в свете недавно принятого закона о наказании за критику в адрес чиновников и действий власти, протестующие были вынуждены выдвигать требования отмены антинародных законов.

Обсуждалось и повышение цен и НДС, и пенсионный возраст, затронули снова мусорную реформу. Активисты собирали подписи для проведения референдума против пенсионной реформы. Со своей проблемой выступили и обманутые дольщики, в том числе ПТК-30. Дольщики заявили, что будут требовать отставки губернатора Андрея Травникова, если он их не услышит. 

Организаторы отметили, что на митинг собралось очень мало народу; вот если бы вышел весь город, возможно, тогда бы власть кого-то услышала. Сотрудники полиции контролировали собравшихся и недвусмысленно рекомендовали некоторым из них свернуть плакаты с именами новосибирских чиновников. Как отметил присутствующий на месте общественник Тимур Ханов, лозунг на плакате не был согласован.

 

 Отметим, что такие митинги прошли по всей стране. Тысячи человек вышли на улицы крупных городов и мелких посёлков, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, против пенсионной реформы новосибирцы выходили на митинги неоднократно. 

Теги: митинг акции протеста

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