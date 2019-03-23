В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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ДТП произошли в Чановском и Убинском районах — от полученных травм пострадавшие скончались на местах происшествий.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировали два смертельных ДТП. Об этом появилась информация на сайте ведомства.

Вечером 22 марта в рабочем посёлке Чаны на улице Максима Горького один из местных жителей ехал по дороге на машине Toyota Corolla и сбил пешехода — 58-летнего мужчину, который умер на месте аварии. Водитель с места происшествия скрылся.

Позже сотрудники ГИБДД нашли мужчину у него дома. Предполагается, что во время управления автомобилем он был пьян.

В этот же день произошло ещё одно ДТП. В 22:50 в Убинском районе житель Республики Татарстан ехал на грузовике Volvo по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. Водитель сбил пешехода, которым оказался житель Курганской области — от полученных травм мужчина умер на месте.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области проводят доследственные проверки, выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, пять дней назад по Шерегешем произошло смертельное ДТП.