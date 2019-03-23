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В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Рубрика: проиcшествия

23.03.2019 14:16

фото с сайта pixabay.com

ДТП произошли в Чановском и Убинском районах  от полученных травм пострадавшие скончались на местах происшествий. 

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировали два смертельных ДТП. Об этом появилась информация на сайте ведомства. 

Вечером 22 марта в рабочем посёлке Чаны на улице Максима Горького один из местных жителей ехал по дороге на машине Toyota Corolla и сбил пешехода  58-летнего мужчину, который умер на месте аварии. Водитель с места происшествия скрылся. 

Позже сотрудники ГИБДД нашли мужчину у него дома. Предполагается, что во время управления автомобилем он был пьян. 

В этот же день произошло ещё одно ДТП. В 22:50 в Убинском районе житель Республики Татарстан ехал на грузовике Volvo по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. Водитель сбил пешехода, которым оказался житель Курганской области  от полученных травм мужчина умер на месте. 

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области проводят доследственные проверки, выясняются все обстоятельства ДТП. 

Напомним, пять дней назад по Шерегешем произошло смертельное ДТП. 

Теги: ДТП дороги МВД

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В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

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В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

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сегодня 16:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:12 Общество 0 Коммент.

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

вчера 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

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