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Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

Рубрика: общество

23.03.2019 13:48

фото с сайта vk.com/novosibirsk_zoo

Большинство участников опроса думает, что Герда родила мальчика и девочку, мнения остальных горожан разделились. 

Новосибирский зоопарк предложил жителям города угадать пол недавно родившихся у Кая и Герды белых медвежат. Сообщение об этом появилось в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

В опросе проголосовало уже более 500 человек. Большинство думает, что это мальчик и девочка, 63 человека  что родились две девочки, а 74  что два мальчика. 

Двое белых медвежат появились на свет 11 декабря 2018 года. Это уже третье потомство знаменитой белой медведицы, в отличие от предыдущих детёнышей, этих она выкармливала самостоятельно. О рождении малышей сотрудники зоопарка узнали только благодаря установленным в вольере Герды видеокамерам. 

Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет 65 гектаров. В нём содержат почти 12 тысяч особей, а более 350 видов занесены в Международную Красную книгу. 

Напомним, два дня назад Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт. 

 

Теги: город Новосибирский зоопарк медведь

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В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

вчера 21:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

вчера 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

вчера 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

вчера 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

вчера 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

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