Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

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Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежатРубрика: общество
23.03.2019 13:48
фото с сайта vk.com/novosibirsk_zoo
Большинство участников опроса думает, что Герда родила мальчика и девочку, мнения остальных горожан разделились.
Новосибирский зоопарк предложил жителям города угадать пол недавно родившихся у Кая и Герды белых медвежат. Сообщение об этом появилось в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».
В опросе проголосовало уже более 500 человек. Большинство думает, что это мальчик и девочка, 63 человека — что родились две девочки, а 74 — что два мальчика.
Двое белых медвежат появились на свет 11 декабря 2018 года. Это уже третье потомство знаменитой белой медведицы, в отличие от предыдущих детёнышей, этих она выкармливала самостоятельно. О рождении малышей сотрудники зоопарка узнали только благодаря установленным в вольере Герды видеокамерам.
Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет 65 гектаров. В нём содержат почти 12 тысяч особей, а более 350 видов занесены в Международную Красную книгу.
Напомним, два дня назад Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт.
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