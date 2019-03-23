Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

фото с сайта vk.com/novosibirsk_zoo

Большинство участников опроса думает, что Герда родила мальчика и девочку, мнения остальных горожан разделились.

Новосибирский зоопарк предложил жителям города угадать пол недавно родившихся у Кая и Герды белых медвежат. Сообщение об этом появилось в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

В опросе проголосовало уже более 500 человек. Большинство думает, что это мальчик и девочка, 63 человека — что родились две девочки, а 74 — что два мальчика.

Двое белых медвежат появились на свет 11 декабря 2018 года. Это уже третье потомство знаменитой белой медведицы, в отличие от предыдущих детёнышей, этих она выкармливала самостоятельно. О рождении малышей сотрудники зоопарка узнали только благодаря установленным в вольере Герды видеокамерам.

Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет 65 гектаров. В нём содержат почти 12 тысяч особей, а более 350 видов занесены в Международную Красную книгу.

Напомним, два дня назад Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт.