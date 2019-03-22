Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

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Автомобильные эксперты рекомендуют не переходить на более динамичный стиль вождения без полного обследования состояния агрегатов и узлов после суровой зимы.

Эксперты отмечают, что одним из главных «пострадавших» после зимы является кузов автомобиля из-за обработки дорог реагентами и песко-соляными смесями. При наличии царапин и следов коррозии стоит сразу же заняться зачисткой и покраской. Иначе упущенный момент приведёт к серьезным очагам ржавчины через 4-5 месяцев.

Второй наиболее страдающий механизм — подвеска и колёсные диски. Зимние дороги зачастую далеки от идеала, а ранняя весна с перепадами температур только ухудшает их состояние. Поэтому нужно полностью проверить все узлы. Более того стоит обратить особое внимание на литые диски: многие при ударе не деформируются, а трескаются, что может привести к очень нехорошим последствиям на дороге при высокой скорости.

Обязательно нужно заглянуть под капот, проверить состояние всех технических жидкостей. Если не пришло время их замены, проверьте фильтры, особенно воздушный, в котором за зиму скапливается много пыли и песка. Особое внимание уделите резиновым шлангам, патрубкам, ремню ГРМ, которые от перепада температур могли деформироваться, потерять эластичность, растрескаться.

И напоследок обратите внимание на салон, который тоже страдает от реагентов дорог, которые заносятся на обуви внутрь автомобиля, сообщает «Российская газета».

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