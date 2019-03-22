Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

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Газопровод высокого и низкого давления в селе Кирза Ордынского района должен быть построен до конца октября 2019 года.

Управление контрактной системы Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство газораспределительных сетей на территории села Кирза. Начальная стоимость контракта 128,9 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 8 апреля, ограничений для поставщика услуги не предусмотрено. Среди обязательных требований — наличие опыта исполнения контракта в сфере капитального строительства за последние три года и сумма выполненных работ не менее 20% от указанной в закупке.

Размер обеспечения исполнения контракта — 12,8 млн рублей. Набор работ достаточно стандартный: земляные работы, строительство газопроводов высокого и низкого давления с оборудованием мест отвода к жилым домам, запорные узлы, установка ГРС и обустройство ограждения, а также восстановительные работы по дорожному покрытию, нарушенному при строительстве, молниезащита сетей.

Срок исполнения контракта установлен до 31 октября 2019 года. Гарантийный срок на проведение работ составляет 5 лет.

Напомним, в 2018 году на газификацию региона правительство Новосибирской области направляло 133 млн рублей.