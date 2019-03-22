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Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

Рубрика: общество

24.03.2019 17:03

фото с сайта pixabay.com

Газопровод высокого и низкого давления в селе Кирза Ордынского района должен быть построен до конца октября 2019 года. 

Управление контрактной системы Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство газораспределительных сетей на территории села Кирза. Начальная стоимость контракта 128,9 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 8 апреля, ограничений для поставщика услуги не предусмотрено. Среди обязательных требований — наличие опыта исполнения контракта в сфере капитального строительства за последние три года и сумма выполненных работ не менее 20% от указанной в закупке.

Размер обеспечения исполнения контракта — 12,8 млн рублей. Набор работ достаточно стандартный: земляные работы, строительство газопроводов высокого и низкого давления с оборудованием мест отвода к жилым домам, запорные узлы, установка ГРС и обустройство ограждения, а также восстановительные работы по дорожному покрытию, нарушенному при строительстве, молниезащита сетей.

Срок исполнения контракта установлен до 31 октября 2019 года. Гарантийный срок на проведение работ составляет 5 лет.

Напомним, в 2018 году на газификацию региона правительство Новосибирской области направляло 133 млн рублей. 

 

Теги: газификация госзакупки

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Лента новостей

Предложить новость

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

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Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

сегодня 17:32 Хроника 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

вчера 14:16 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

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22.03.2019 Общество 0 Коммент.

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