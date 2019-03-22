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Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

24.03.2019 21:10

фото с сайта pixabay.com

Минувшая неделя была богата на события с участием различных глав — региона, города и даже целой страны. Кто-то проштрафился на рабочем месте, а кто-то по типу «я устал, я ухожу» покинул свой пост. Не обошлось без громких уголовных дел и судебных разбирательств. Покопались в мусоре, как говорится, в прямом и переносном смысле. Будущее грандиозное строительство вновь заявило о себе, пусть и с не совсем лестной стороны. Что оставила на память о себе неделя — в итогах Сиб.фм. 

Юный герой 

Понедельник, 18 марта. День начался с замечательной истории героического мальчишки, который голыми руками разбил окно в горящем доме и помог спасти жизнь двоим женщинам. Подросток ни минуты не раздумывал, что нужно сделать, а о порезанных руках переживал меньше всего. Скоро мальчика ждёт награда за спасение на пожаре и проявленный героизм. 

Провал 2.0 

Вторник, 19 марта. Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус раскритиковала решение Минстроя доверить разработку проекта «Академгородок 2.0» компании «Концепт-Проект», которая известна как автор проекта ЖК «Просторный». С самим жилым комплексом Новосибирск не так давно прогремел на всю страну в негативном свете. А разработка флагманского проекта для развития науки требует, по мнению депутата, опыта работы лучших градостроителей страны. Причём это будет уже вторая попытка проектирования наукополиса. Московский институт градостроительства ранее не справился с этой задачей. 

Добровольная отставка 

Среда, 20 марта. Глава Республики Алтай Александр Бердников заявил о добровольной отставке, так как у него истекает срок полномочий. Он возглавлял регион три срока. С заявлением он выступил в социальной сети и дважды в обращении подчеркнул, что уходит сам, добровольно.  При том что ещё в начале недели в федеральных СМИ прошла информация о предстоящих отставках в руководстве нескольких регионов. И имя Бердникова было в списке. В этот же день появилась информация, что республику возглавит Олег Хорохордин. Днём ранее добровольно покинул свой пост бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

Мусорные решения 

Четверг, 21 марта. Свалку в Барабинском районе, которая усилиями жителей копилась на протяжении 50 лет, ликвидируют по региональному проекту «Чистая страна». Разгрести стихийный мусорный полигон власти планируют в течение пяти лет. «Все свалки, которые находятся в черте городов, должны быть ликвидированы», –сказал депутат заксобрания Новосибирской области Сергей Титков. 

Участок раздора 

Пятница, 22 марта. Земельный участок у лицея «Надежда Сибири» всё же будет застроен, решил суд, признав законным выданное ООО «Альянсстрой» и позже отозванное мэрией разрешение на строительство. За участок борется и сам лицей, который обратился в арбитраж с иском о признании недействительным договор аренды земли. Застройщик не имеет права производить какие-либо работы пока не будут окончены все спорные процедуры. 

Дело Штельмаха 

Суббота, 23 марта. Едва закончилась судебная эпопея с увольнением бывшего главы ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха, как следственные органы возбудили в отношении экс-начальника уголовное дело о превышении должностных полномочий. Выдаваемые им удостоверения за личной подписью, давали возможность владельцам автомобилей передвигаться по дорогам региона без досмотров и проверок со стороны рядовых сотрудников ГИБДД. Днём ранее прошла информация об уголовном деле в отношении главы Шерегеша Виктора Дорогунцева.

Горящая проблема 

Воскресенье, 24 марта. Погорельцы из Новолугового уже две недели пытаются добиться хоть какого-то жилья и помощи со стороны властей. Семья, в которой воспитывается семь школьников, не может арендовать ни квартиры, ни дома, потому что собственники не готовы пустить на проживание девять человек и собаку. О непростой ситуации очень подробно читайте здесь

 

Теги: экология власть Штельмах Сергей Бердников Александр героический поступок

Комментарии

Наталья 24.03.2019 21:25
Наша страна, помогает кому угодно, но СОБСТВЕННОМУ НАРОДУ!!! Даже в такой ситуации и то молчит...Им ОБЯЗАНЫ дать жилье, т.к. МНОГОДЕТНАЯ семья и материальную помощь...Конечно, это мое мнение, но есть и законы.....
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Предложить новость

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

сегодня 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

сегодня 17:32 Хроника 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

вчера 14:16 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Таксист на иномарке врезался в киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Артиллеристы уничтожили командный пункт условного противника в Кузбассе

вчера 10:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ожидаются тёплые выходные

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска объявил выговор сотруднику за нечищеную крышу мэрии

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Под новые санкции президента Украины попали два депутата Госдумы от Новосибирской области

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

22.03.2019 Афиша 0 Коммент.

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