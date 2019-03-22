Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

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Минувшая неделя была богата на события с участием различных глав — региона, города и даже целой страны. Кто-то проштрафился на рабочем месте, а кто-то по типу «я устал, я ухожу» покинул свой пост. Не обошлось без громких уголовных дел и судебных разбирательств. Покопались в мусоре, как говорится, в прямом и переносном смысле. Будущее грандиозное строительство вновь заявило о себе, пусть и с не совсем лестной стороны. Что оставила на память о себе неделя — в итогах Сиб.фм.

Юный герой

Понедельник, 18 марта. День начался с замечательной истории героического мальчишки, который голыми руками разбил окно в горящем доме и помог спасти жизнь двоим женщинам. Подросток ни минуты не раздумывал, что нужно сделать, а о порезанных руках переживал меньше всего. Скоро мальчика ждёт награда за спасение на пожаре и проявленный героизм.

Провал 2.0

Вторник, 19 марта. Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус раскритиковала решение Минстроя доверить разработку проекта «Академгородок 2.0» компании «Концепт-Проект», которая известна как автор проекта ЖК «Просторный». С самим жилым комплексом Новосибирск не так давно прогремел на всю страну в негативном свете. А разработка флагманского проекта для развития науки требует, по мнению депутата, опыта работы лучших градостроителей страны. Причём это будет уже вторая попытка проектирования наукополиса. Московский институт градостроительства ранее не справился с этой задачей.

Добровольная отставка

Среда, 20 марта. Глава Республики Алтай Александр Бердников заявил о добровольной отставке, так как у него истекает срок полномочий. Он возглавлял регион три срока. С заявлением он выступил в социальной сети и дважды в обращении подчеркнул, что уходит сам, добровольно. При том что ещё в начале недели в федеральных СМИ прошла информация о предстоящих отставках в руководстве нескольких регионов. И имя Бердникова было в списке. В этот же день появилась информация, что республику возглавит Олег Хорохордин. Днём ранее добровольно покинул свой пост бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Мусорные решения

Четверг, 21 марта. Свалку в Барабинском районе, которая усилиями жителей копилась на протяжении 50 лет, ликвидируют по региональному проекту «Чистая страна». Разгрести стихийный мусорный полигон власти планируют в течение пяти лет. «Все свалки, которые находятся в черте городов, должны быть ликвидированы», –сказал депутат заксобрания Новосибирской области Сергей Титков.

Участок раздора

Пятница, 22 марта. Земельный участок у лицея «Надежда Сибири» всё же будет застроен, решил суд, признав законным выданное ООО «Альянсстрой» и позже отозванное мэрией разрешение на строительство. За участок борется и сам лицей, который обратился в арбитраж с иском о признании недействительным договор аренды земли. Застройщик не имеет права производить какие-либо работы пока не будут окончены все спорные процедуры.

Дело Штельмаха

Суббота, 23 марта. Едва закончилась судебная эпопея с увольнением бывшего главы ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха, как следственные органы возбудили в отношении экс-начальника уголовное дело о превышении должностных полномочий. Выдаваемые им удостоверения за личной подписью, давали возможность владельцам автомобилей передвигаться по дорогам региона без досмотров и проверок со стороны рядовых сотрудников ГИБДД. Днём ранее прошла информация об уголовном деле в отношении главы Шерегеша Виктора Дорогунцева.

Горящая проблема

Воскресенье, 24 марта. Погорельцы из Новолугового уже две недели пытаются добиться хоть какого-то жилья и помощи со стороны властей. Семья, в которой воспитывается семь школьников, не может арендовать ни квартиры, ни дома, потому что собственники не готовы пустить на проживание девять человек и собаку. О непростой ситуации очень подробно читайте здесь.