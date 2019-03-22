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Многодетная семья погорельцев с семерыми детьми больше двух недель не может добиться помощи от властей

Рубрика: общество

24.03.2019 14:00

фотографии предоставлены Алёной Тельцовой

Семья, в которой воспитываются семь малолетних детей, осталась без крова ещё 7 марта; огонь полностью уничтожил двухэтажный дом в Новосибирской области.

Многодетная семья из Новолугового, потерявшая всё имущество, одежду, документы в пожаре, уже две недели не может найти жильё в аренду, потому что пустить 9 человек все отказываются. Не предоставили семье жилья и из маневренного фонда: ни сельсовет, ни Новосибирский район, ни область. 

Беда пришла 7 марта. Соседи говорили, что видели искрящиеся провода, идущие от столба к дому. Большой двухэтажный дом выгорел полностью. Дети и родители выскакивали, кто в чём был. Не осталось ни одежды, ни документов, ни какого-то имущества. 

Семья обратилась в Новолуговской сельский совет с просьбой о помощи, но там им сказали, что маневренного фонда нет. 15 марта были на приёме у главы Новосибирского района Александра Соболевского, но и он развёл руками. Единственное, пообещал помочь с поиском арендного жилья.

«Сейчас арендное жильё для родителей с братьями и сёстрами ищут два крупнейших агентства недвижимости, но как только собственники слышат, что в семье семь детей, сразу отказывают. Предлагают, конечно, коттеджи за 50 тысяч в месяц, но где брать такие деньги? Четверым детям выделили путёвку в лагерь «Чкаловец», они до середины апреля пробудут там. Мама и трое ребятишек пока живут у меня, им больше некуда идти», — рассказала Сиб.фм. Алёна Тельцова, старшая дочь в семье.

Отец семейства вынужден жить на пепелище в бане вместе с собакой: равнодушные к чужому горю, но неравнодушные к чужому имуществу односельчане неоднократно уже пытались вынести с места пожара остатки техники, железо, подбирались к машине, которая стоит там же. Без охраны оставлять нельзя.

Ребятишки пока учатся дистанционно — слишком серьезное потрясение они пережили.

«Дети видели, как из горящего дома выбегал охваченный огнём папа, как в скорой помощи откачивали маму, потому что у неё останавливалось сердце. Пока дети учатся дистанционно. Менять школу мы не хотим, это ещё один стресс для детей. Но и найти жильё в Первомайке или Новолуговом не получается. Да и нигде не получается», — говорит Алёна.

Никаких выплат или материальной помощи семья тоже не получила. Везде нужно предоставить пакет документов. Пока что власти помогли восстановить только свидетельства о рождении детей. Все остальные бумаги — паспорта, свидетельство на дом, документы на автомобиль — можно восстановить только с уплатой госпошлины. 

Алёна признаётся, что уже нет сил бегать по кабинетам и просить помощи. Записались на приём к губернатору Андрею Травникову, написали обращение уполномоченным по правам человека и по правам ребёнка. Смогут ли попасть к главе региона, узнают не ранее чем через месяц. В страховой компании тоже рассмотрение заявления длится 30 дней. Да и страховка только на остаток ипотеки. 

Алёна сожалеет только об одном, что все обращения до этого были устными. Теперь они вновь собираются пройти по кабинетам, но уже с письменными, чтобы от них не смогли отмахнуться. А ещё записывают все телефонные разговоры, чтобы в очередной раз не услышать, что никто и ничего им не обещал. 

Напомним, в Новосибирске сгорел частный дом, потому что пожарные не могли к нему проехать из-за нерасчищенной дороги.

 

Теги: пожар власть

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