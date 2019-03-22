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Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

Рубрика: проиcшествия

24.03.2019 17:32

фото с сайта pixabay.com

Экипажу удалось удачно посадить воздушное судно, никто не пострадал.

При посадке в сочинском аэропорту произошло чрезвычайное происшествие с бортом авиакомпании «Победа», следовавшим из Казани. Когда до взлётно-посадочной полосы оставалось всего 35 километров, в фюзеляж самолёта ударила молния, сообщает 360tv со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

Воздушное судно успешно завершило посадку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После приземления техники осмотрели самолёт и не нашли никаких повреждений как в фюзеляже, так и в электронных приборах и оборудовании. В авиакомпании отметили, что современным лайнерам удары молний не страшны.

Самолёту разрешили вернуться в аэропорт базирования, но без пассажиров. Тем, кто должен был вылететь на этом судне в Москву, были предоставлены места на других рейсах. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. 

Напомним, в феврале самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в Якутии из-за сильного тумана. 

 

Теги: происшествия самолёт

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