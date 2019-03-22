Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

фото с сайта rusbiathlon.ru

Евгения Павлова показала отличный старт на чемпионате Европы и достаточно серьёзные результаты на чемпионате мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) признал новосибирскую спортсменку Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона 2018-2019. Биатлонистка в общем зачёте располагается на 30 месте. Она отлично дебютировала в этом сезоне. Сначала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Чемпионате Европы. Кстати, Малышко удостаивался этого звания среди мужчин в 2013 году.

В составе сборной России дебютировала на Чемпионате мира, но не завоевала ни одной медали, хотя и показывала достаточно высокие результаты в сравнении с коллегами по команде. Павлова достойно пережила все нападки на неё со стороны болельщиков и продолжила соревноваться.

Среди мужчин лучшим новичком IBU назвал норвежца Йоханнеса Дале.

Напомним, в спринте Чемпионата мира Евгения Павлова показала второй результат для сборной страны.