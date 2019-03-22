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Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

Рубрика: общество

24.03.2019 18:20

фото с сайта rusbiathlon.ru

Евгения Павлова показала отличный старт на чемпионате Европы и достаточно серьёзные результаты на чемпионате мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) признал новосибирскую спортсменку Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона 2018-2019. Биатлонистка в общем зачёте располагается на 30 месте. Она отлично дебютировала в этом сезоне. Сначала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Чемпионате Европы. Кстати, Малышко удостаивался этого звания среди мужчин в 2013 году.

В составе сборной России дебютировала на Чемпионате мира, но не завоевала ни одной медали, хотя и показывала достаточно высокие результаты в сравнении с коллегами по команде. Павлова достойно пережила все нападки на неё со стороны болельщиков и продолжила соревноваться. 

Среди мужчин лучшим новичком IBU назвал норвежца Йоханнеса Дале.

Напомним, в спринте Чемпионата мира Евгения Павлова показала второй результат для сборной страны. 

Теги: спорт Евгения Павлова биатлон

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Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

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