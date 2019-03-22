Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

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Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлонаРубрика: общество
24.03.2019 18:20
фото с сайта rusbiathlon.ru
Евгения Павлова показала отличный старт на чемпионате Европы и достаточно серьёзные результаты на чемпионате мира.
Международный союз биатлонистов (IBU) признал новосибирскую спортсменку Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона 2018-2019. Биатлонистка в общем зачёте располагается на 30 месте. Она отлично дебютировала в этом сезоне. Сначала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Чемпионате Европы. Кстати, Малышко удостаивался этого звания среди мужчин в 2013 году.
В составе сборной России дебютировала на Чемпионате мира, но не завоевала ни одной медали, хотя и показывала достаточно высокие результаты в сравнении с коллегами по команде. Павлова достойно пережила все нападки на неё со стороны болельщиков и продолжила соревноваться.
Среди мужчин лучшим новичком IBU назвал норвежца Йоханнеса Дале.
Напомним, в спринте Чемпионата мира Евгения Павлова показала второй результат для сборной страны.
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