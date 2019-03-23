Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

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Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделюРубрика: общество
25.03.2019 09:02
фото с сайта pixabay.com
Погода будет тёплой и практически безветренной, осадки вероятны лишь в среду, 27 марта.
По сообщению Гидрометцентра России, предстоящая неделя в Новосибирске будет тёплой и солнечной. Дневные температуры будут плюсовыми, около 5-6 градусов тепла. В выходные вероятно потепление до +8 градусов. Ночные температуры пока остаются отрицательными, но не критично – около -3..-6 градусов.
Ветер всю неделю будет менять направление: с северного на восточный, затем на южный и снова на восточный. Сила ветра останется неизменной – около 3 метров в секунду. Осадки на неделе маловероятны. Если небольшой дождь и пройдёт, то с вероятностью 87 % это будет в среду.
Из-за температурных качелей на дорогах сильная гололедица, возможна изморозь. Магнитное поле Земли ожидается спокойное. Атмосферное давление останется в границах нормы.
Напомним, на прошлой неделе горожан три дня подряд по утрам встречали густые туманы.
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