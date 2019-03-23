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Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

Рубрика: общество

25.03.2019 09:02

фото с сайта pixabay.com

Погода будет тёплой и практически безветренной, осадки вероятны лишь в среду, 27 марта.

По сообщению Гидрометцентра России, предстоящая неделя в Новосибирске будет тёплой и солнечной. Дневные температуры будут плюсовыми, около 5-6 градусов тепла. В выходные вероятно потепление до +8 градусов. Ночные температуры пока остаются отрицательными, но не критично – около -3..-6 градусов.

Ветер всю неделю будет менять направление: с северного на восточный, затем на южный и снова на восточный. Сила ветра останется неизменной – около 3 метров в секунду. Осадки на неделе маловероятны. Если небольшой дождь и пройдёт, то с вероятностью 87 % это будет в среду. 

Из-за температурных качелей на дорогах сильная гололедица, возможна изморозь. Магнитное поле Земли ожидается спокойное. Атмосферное давление останется в границах нормы.

Напомним, на прошлой неделе горожан три дня подряд по утрам встречали густые туманы.

Теги: погода Гидрометцентр прогноз

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Предложить новость

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

вчера 10:00 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

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23.03.2019 Общество 0 Коммент.

Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

23.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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