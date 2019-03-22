Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугрингском мосту в Новосибирске

ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

Выпавший на дорогу карданный вал заставил владельцев легковушек применить экстренное торможение.

На Бугринском мосту в Новосибирске произошло не совсем стандартное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два седана Toyota Corona и Hyundai Solaris из-за технической неисправности впереди идущего КамАЗа. От грузовика во время движения отвалился карданный вал, водитель Toyota применил экстренное торможение. Следовавший за ним Hyundai не успел затормозить и врезался в легковушку.

В результате ДТП значительные повреждения получили оба седана. У Toyota сильно замята задняя часть, у Hyundai разбился бампер, вмялся капот, а также сработали подушки безопасности. Никто из водителей не пострадал.

Информация о происшествии размещена группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сошлись во мнении, что виновным в аварии нужно признавать не только того, кто не соблюдает дистанцию, но и водителя грузовика, который не следил за техническим состоянием автомобиля.

Напомним, в марте водитель легковушки протаранил киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска.