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Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугрингском мосту в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

24.03.2019 09:01

ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

Выпавший на дорогу карданный вал заставил владельцев легковушек применить экстренное торможение.

На Бугринском мосту в Новосибирске произошло не совсем стандартное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два седана Toyota Corona и Hyundai Solaris из-за технической неисправности впереди идущего КамАЗа. От грузовика во время движения отвалился карданный вал, водитель Toyota применил экстренное торможение. Следовавший за ним Hyundai не успел затормозить и врезался в легковушку.

В результате ДТП значительные повреждения получили оба седана. У Toyota сильно замята задняя часть, у Hyundai разбился бампер, вмялся капот, а также сработали подушки безопасности. Никто из водителей не пострадал.

Информация о происшествии размещена группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сошлись во мнении, что виновным в аварии нужно признавать не только того, кто не соблюдает дистанцию, но и водителя грузовика, который не следил за техническим состоянием автомобиля.

Напомним, в марте водитель легковушки протаранил киоск «Союзпечати» в центре Новосибирска. 

Теги: ДТП

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В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугрингском мосту в Новосибирске

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

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В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:16 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

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22.03.2019 Афиша 0 Коммент.

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22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

22.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

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