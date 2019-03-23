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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»Рубрика: общество
25.03.2019 07:51
фото со страницы сообщества «#VKLive c Дмитрием Медведевым»
Посмотреть прямой эфир и задать вопросы смогут все зарегистрированные пользователи социальной сети.
В преддверии 25-летия Рунета, которое отмечается 7 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщается с пользователями самой крупной отечественной социальной сети «ВRонтакте». Вопрос можно заранее отправить в личных сообщениях группе «#VKLive c Дмитрием Медведевым». Она же 29 марта будет транслировать общение в прямом эфире.
В правительстве России отметили, что общение посредством интернета и социальных сетей выбрано неслучайно: масса вопросов приходит главе кабинета министров именно через социальные сети, в которых у Дмитрия Медведева есть личные аккаунты. Прямой эфир также можно будет посмотреть в официальной группе правительства России.
Напомним, на закрытии Универсиады Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири.
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Лента новостей
Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов
Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»
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