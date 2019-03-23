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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

Рубрика: общество

25.03.2019 07:51

фото со страницы сообщества «#VKLive c Дмитрием Медведевым»

Посмотреть прямой эфир и задать вопросы смогут все зарегистрированные пользователи социальной сети.

В преддверии 25-летия Рунета, которое отмечается 7 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщается с пользователями самой крупной отечественной социальной сети «ВRонтакте». Вопрос можно заранее отправить в личных сообщениях группе «#VKLive c Дмитрием Медведевым». Она же 29 марта будет транслировать общение в прямом эфире.

В правительстве России отметили, что общение посредством интернета и социальных сетей выбрано неслучайно: масса вопросов приходит главе кабинета министров именно через социальные сети, в которых у Дмитрия Медведева есть личные аккаунты. Прямой эфир также можно будет посмотреть в официальной группе правительства России.

Напомним, на закрытии Универсиады Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири.

Теги: социальные сети Медведев Дмитрий

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Предложить новость

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в Польше

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

вчера 10:00 Хроника 0 Коммент.

Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

вчера 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

23.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

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