Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

фото со страницы сообщества «#VKLive c Дмитрием Медведевым»

Посмотреть прямой эфир и задать вопросы смогут все зарегистрированные пользователи социальной сети.

В преддверии 25-летия Рунета, которое отмечается 7 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщается с пользователями самой крупной отечественной социальной сети «ВRонтакте». Вопрос можно заранее отправить в личных сообщениях группе «#VKLive c Дмитрием Медведевым». Она же 29 марта будет транслировать общение в прямом эфире.

В правительстве России отметили, что общение посредством интернета и социальных сетей выбрано неслучайно: масса вопросов приходит главе кабинета министров именно через социальные сети, в которых у Дмитрия Медведева есть личные аккаунты. Прямой эфир также можно будет посмотреть в официальной группе правительства России.

Напомним, на закрытии Универсиады Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири.