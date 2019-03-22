Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

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Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
24.03.2019 15:04
ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"
Молодой человек остался жив, но выбраться самостоятельно из автомобиля не смог.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 23 марта, в посёлке Пашино Калининского района города. Автомобиль Nissan Patrol в вечернее время врезался в стоящий на обочине улицы Солидарности грузовик. Молодой человек 1995 года рождения получил травмы, но медработники не могли оказать ему помощь, потому что он оказался зажат в салоне.
Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы прибыли на вызов и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего. Предварительно у него диагностировано сотрясение головного мозга, перелом ноги и многочисленные ушибы.
Напомним, в феврале спасатели МАСС вызволяли пострадавших из автомобилей на улице Нарымской в Новосибирске.
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Лента новостей
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Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске
В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами
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