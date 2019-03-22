Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

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Молодой человек остался жив, но выбраться самостоятельно из автомобиля не смог.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 23 марта, в посёлке Пашино Калининского района города. Автомобиль Nissan Patrol в вечернее время врезался в стоящий на обочине улицы Солидарности грузовик. Молодой человек 1995 года рождения получил травмы, но медработники не могли оказать ему помощь, потому что он оказался зажат в салоне.

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы прибыли на вызов и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего. Предварительно у него диагностировано сотрясение головного мозга, перелом ноги и многочисленные ушибы.

Напомним, в феврале спасатели МАСС вызволяли пострадавших из автомобилей на улице Нарымской в Новосибирске.