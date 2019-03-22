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Суд обязал кемеровского полицейского сбрить бороду

Рубрика: общество

24.03.2019 12:14

фото с сайта pixabay.com

Страж порядка пытался доказать суду, что ношение бороды — национальный обычай и атрибут православного мужчины.

В Кемеровской области сотрудник полиции пытался через суд снять дисциплинарное взыскание, которое на него было наложено за неопрятный внешний вид. В мае и июле 2018 года мужчина приходил на работу с бородой, чем, по мнению руководства, «нанес ущерб репутации и авторитету органов внутренних дел». Мужчина, отработавший на тот момент уже более десяти лет в ОВД, мириться с этим фактом не стал и обратился в суд. 

В судебном заседании мужчина настаивал, что имеет право на ношение бороды, потому что нигде в законах не прописано обратное. Более того бороду носят два руководителя МВД России. Да и по православной традиции мужчина должен не сбривать растительность на лице.

Суд парировал просто: во внутренних должностных регламентах и правилах прописано, что мужчина-сотрудник должен быть чисто и аккуратно одет, подстрижен и гладко выбрит. Поэтому наложенное на него дисциплинарное взыскание правомерно. Отмечается, что данные запреты имеются не во всех управлениях МВД. Например, в Чеченской республике наоборот большинство сотрудников носит бороду, сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, в Новосибирске следственный комитет оправдал полицейского, избитого собаководами.

 

Теги: полиция суд

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