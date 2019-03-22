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В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

Рубрика: проиcшествия

24.03.2019 10:00

фото пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю

Причиной пожара стало воспламенение бензина внутри дома.

Следователи выясняют обстоятельства сильного пожара в селе Таскино Каратузского района Красноярского края, произошедшего днём 23 марта. Около 16:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома. К моменту прибытия пожарных открытым огнём горели дом и надворные постройки. Существовала опасность перехода пламени на соседние строения.

Через 2,5 часа огонь на площади 192 квадратных метра удалось потушить. Под завалами сгоревшего дома обнаружены тела матери, отца и двоих детей в возрасте одного года и девяти лет. Третий ребёнок — 10-летний мальчик — смог самостоятельно эвакуироваться из дома и не пострадал.

Следственным управлением СКР по Красноярскому краю предварительно установлено, что причиной пожара стало воспламенение бензина внутри дома: старший ребёнок решил растопить печь с помощью горючего материала. Родители в этот момент спали. С ними же находились младшие дети. Они выбраться не смогли.

Напомним, в Новосибирске пожарные спасли от пожара маленькую девочку, запертую в квартире.

 

 

Теги: пожар

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