В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

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В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьмиРубрика: проиcшествия
24.03.2019 10:00
фото пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю
Причиной пожара стало воспламенение бензина внутри дома.
Следователи выясняют обстоятельства сильного пожара в селе Таскино Каратузского района Красноярского края, произошедшего днём 23 марта. Около 16:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома. К моменту прибытия пожарных открытым огнём горели дом и надворные постройки. Существовала опасность перехода пламени на соседние строения.
Через 2,5 часа огонь на площади 192 квадратных метра удалось потушить. Под завалами сгоревшего дома обнаружены тела матери, отца и двоих детей в возрасте одного года и девяти лет. Третий ребёнок — 10-летний мальчик — смог самостоятельно эвакуироваться из дома и не пострадал.
Следственным управлением СКР по Красноярскому краю предварительно установлено, что причиной пожара стало воспламенение бензина внутри дома: старший ребёнок решил растопить печь с помощью горючего материала. Родители в этот момент спали. С ними же находились младшие дети. Они выбраться не смогли.
Напомним, в Новосибирске пожарные спасли от пожара маленькую девочку, запертую в квартире.
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