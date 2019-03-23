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Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

Рубрика: наука

25.03.2019 08:34

фото из исследования на сайте plos.org

Учёные Королевского колледжа Лондона проанализировали симптомы, которые наблюдались у пациентов задолго до диагностики рака головного мозга и на которые они не обращали внимания.

Группа научных сотрудников проанализировала интервью пациентов в возрасте от 30 до 70 лет, у которых впервые был диагностирован рак мозга. У всех наблюдались одинаковые симптомы, но никто не придавал им значения, списывая своё состояние на усталость, стресс или возраст.

Как следует из статьи, опубликованной на сайте plos.org, взрослые пациенты обращались к врачам только после того, как на этом стали настаивать родственники или друзья. Симптомы были незначительными и не доставляющими сильных проблем. Люди отмечали у себя рассеянность, невозможность работы в условиях многозадачности, снижение концентрации и памяти, замедление двигательных процессов, часто изменения касались сна, например, сильно клонило в сон в дневное время. Многие среди симптомов называли странные ощущения в голове: не боль, а что-то непонятное, необъяснимое, не доставляющее особого дискомфорта.

Исследование подтвердило, что пациенты ждали от 7 месяцев до одного года, прежде чем обратились к врачу. Учёные отмечают, что эти знания помогут выявить интервал так называемого упущенного времени, когда рак можно диагностировать на ранней стадии и успешно лечить при своевременном обращении в больницу. Сейчас же врачи начинают диагностировать рак, лишь когда пациент приходит с нестерпимыми головными болями, припадками, расстройством речи и координации.

 

 

Теги: здоровье учёные рак

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вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

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