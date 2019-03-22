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Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в Новосибирске

Рубрика: общество

25.03.2019 18:12

фото предоставлено СГК

Утром 26 марта в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска пройдёт масштабное отключение тепла и горячей воды.

Почти сотню объектов отключат 26 марта от тепла и горячей воды.

С 9:00 до 20:00 тепло и горячую воду отключат в Дзержинском районе. В зону отключения попадают дома на улицах Добролюбова, Есенина и Куприна.

С 10:00 до 24:00 без тепла и ГВС останутся жители левобережья: 58 абонентов, в том числе 43 многоквартирных дома, пять детских и два лечебных учреждения, и железнодорожный вокзал станции Новосибирск-Западный.

Причина отключений – ремонтные работы по устранению дефектов на магистральных трубопроводах, сообщает СГК.

Подробный список объектов, попадающих под отключение, можно посмотреть здесь.

Напомним, 21 марта в Новосибирске от тепла и горячей воды отключили полсотни домов.

 

Теги: тепло ремонтные работы

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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