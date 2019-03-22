Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в Новосибирске

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Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в НовосибирскеРубрика: общество
25.03.2019 18:12
фото предоставлено СГК
Утром 26 марта в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска пройдёт масштабное отключение тепла и горячей воды.
Почти сотню объектов отключат 26 марта от тепла и горячей воды.
С 9:00 до 20:00 тепло и горячую воду отключат в Дзержинском районе. В зону отключения попадают дома на улицах Добролюбова, Есенина и Куприна.
С 10:00 до 24:00 без тепла и ГВС останутся жители левобережья: 58 абонентов, в том числе 43 многоквартирных дома, пять детских и два лечебных учреждения, и железнодорожный вокзал станции Новосибирск-Западный.
Причина отключений – ремонтные работы по устранению дефектов на магистральных трубопроводах, сообщает СГК.
Подробный список объектов, попадающих под отключение, можно посмотреть здесь.
Напомним, 21 марта в Новосибирске от тепла и горячей воды отключили полсотни домов.
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