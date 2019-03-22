Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото

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Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фотоРубрика: общество
25.03.2019 15:22
фото со страницы татьяны кувшининковой в социальной сети «вконтакте»
Участницу соревнований по зимнему плаванию, педагога одной из барнаульских школ уволили за выложенное в сети фото в купальнике.
Руководство школы вынудило учительницу русского языка и литературы написать заявление об уходе из-за фото в купальном костюме.
После вмешательства журналистов Татьяну Кувшинникову оставили в покое. Как оказалось, ненадолго. После того, как историю показали в одной из популярных правовых программ, педагога вынудили уволиться.
Подтвердить или опровергнуть информацию в официальных источниках Сиб.фм не смог. На странице Татьяны Кувшинниковой до сих пор написано, что она работает в гимназии № 45 города Барнаула. В учебном заведении на вопрос корреспондента Сиб.фм ответили, что учитель с такой фамилией в школе № 45 «никогда не работал».
Напомним, скандал разгорелся после того, как Татьяна Кувшинникова выложила на своей страничке в социальной сети фотографию с соревнований по зимнему плаванию. Руководство школы и некоторые родители сочли изображение непристойным пятном на репутации школы.
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