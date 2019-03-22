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Директор НИИ в Бурятии напал на журналиста и отобрал у него телефон

Рубрика: общество, проиcшествия

25.03.2019 16:33

ФОТО И ВИДЕО С КАНАЛА НА YOUTUBE.COM - ТЕЛЕКОМПАНИИ АТВ

Руководитель НИИ сельского хозяйства Бурятии несколько раз ударил корреспондента, который пытался взять у него комментарий; также мужчина отобрал у журналиста телефон, на который тот вёл видеосъемку. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия организовали доследственную проверку в отношении действий директора Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства. 

Поводом для проведения проверки стал видеосюжет, показанный в эфире одного из местных телеканалов Улан-Удэ, в котором директор НИИ несколько раз бьёт корреспондента, а также отнимает у него мобильный телефон. 

Как следует из видеоролика, который позже телеканал «АТВ» разместил в открытый доступ, корреспондент явился к руководителю научного центра для того, чтобы тот прокомментировал подозрения в свой адрес о превышении должностных полномочий.

По мнению редакции телеканала, директор мог незаконно разместить завод по производству кирпича на земельном участке, принадлежащем институту.

Действия научного сотрудника автор сюжета расценил как воспрепятствование законной деятельности журналиста. 

Получив эту информацию, сотрудники следственного управления организовали проверку в отношении директора БурНИИСХ, а также направили письмо в УЭБ и ПК МВД Бурятии с предложением исследовать, где, по предположению телеканала, располагается нелегальный завод.

По словам оперативников, если завод будет обнаружен, лица, ответственные за его появление и работу, будут привлечены к уголовной ответственности. 

Напомним, в марте этого года в Бурятии компанию оштрафовали за незаконную добычу золота.

 

Теги: происшествия наука Следственный комитет Бурятия

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