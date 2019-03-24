Лента новостейПредложить новость
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продажРубрика: бизнес
26.03.2019 12:31
фото предоставлено «Клубом Директоров»
Собственников бизнеса, руководителей и специалистов в области интернет-маркетинга приглашают на дискуссионную площадку «Клуба Директоров».
28 марта в Gorskiy City Hotel пройдёт заседание делового сообщества «Клуб Директоров» – партнёра Сиб.фм. Мероприятие будет посвящено стратегии и тактике продаж, а также основным трендам, которые нужно учитывать при выстраивании стратегии продаж на 2019-2020 годы.
В заседании примут участие шесть спикеров: директор дилерского центра «Автоцентр ГАЗ Сармат» Анна Ващенко, директор производственной компании «БФТ» Сергей Саранчин, генеральный директор EDGE Premium Fitness Club Максим Частковский, руководитель департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Сибирь» Виктория Анненкова, генеральный директор компании «ГРАФ» Наталья Мишина, исполнительный директор компании «РАДИОТЕХНИКА» Вячеслав Дель.
Они расскажут, как настроить систему управления продаж, как продавать в эпоху глобальной интернет-торговли и что важнее – долговременная стратегия или ситуационная.
Регистрация участников уже началась и ведётся на сайте «Клуба Директоров». Стоимость участия – 600 рублей, вход для членов Клуба бесплатный.
Комментарии
Лента новостей
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Статьи по теме
Займи срочно денег
Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...
МЕМолётность бытия
О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram
Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в...
Будь на «Подъёме»
Известный тренинг-марафон в седьмой раз пройдет в Новосиби...
Новости по теме
Популярное