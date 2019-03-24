Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж

фото предоставлено «Клубом Директоров»

Собственников бизнеса, руководителей и специалистов в области интернет-маркетинга приглашают на дискуссионную площадку «Клуба Директоров».

28 марта в Gorskiy City Hotel пройдёт заседание делового сообщества «Клуб Директоров» – партнёра Сиб.фм. Мероприятие будет посвящено стратегии и тактике продаж, а также основным трендам, которые нужно учитывать при выстраивании стратегии продаж на 2019-2020 годы.

В заседании примут участие шесть спикеров: директор дилерского центра «Автоцентр ГАЗ Сармат» Анна Ващенко, директор производственной компании «БФТ» Сергей Саранчин, генеральный директор EDGE Premium Fitness Club Максим Частковский, руководитель департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Сибирь» Виктория Анненкова, генеральный директор компании «ГРАФ» Наталья Мишина, исполнительный директор компании «РАДИОТЕХНИКА» Вячеслав Дель.

Они расскажут, как настроить систему управления продаж, как продавать в эпоху глобальной интернет-торговли и что важнее – долговременная стратегия или ситуационная.

Регистрация участников уже началась и ведётся на сайте «Клуба Директоров». Стоимость участия – 600 рублей, вход для членов Клуба бесплатный.