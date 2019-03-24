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Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж

Рубрика: бизнес

26.03.2019 12:31

фото предоставлено «Клубом Директоров»

Собственников бизнеса, руководителей и специалистов в области интернет-маркетинга приглашают на дискуссионную площадку «Клуба Директоров».

28 марта в Gorskiy City Hotel пройдёт заседание делового сообщества «Клуб Директоров» – партнёра Сиб.фм. Мероприятие будет посвящено стратегии и тактике продаж, а также основным трендам, которые нужно учитывать при выстраивании стратегии продаж на 2019-2020 годы.

В заседании примут участие шесть спикеров: директор дилерского центра «Автоцентр ГАЗ Сармат» Анна Ващенко, директор производственной компании «БФТ» Сергей Саранчин, генеральный директор EDGE Premium Fitness Club Максим Частковский, руководитель департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Сибирь» Виктория Анненкова, генеральный директор компании «ГРАФ» Наталья Мишина, исполнительный директор компании «РАДИОТЕХНИКА» Вячеслав Дель.

Они расскажут, как настроить систему управления продаж, как продавать в эпоху глобальной интернет-торговли и что важнее – долговременная стратегия или ситуационная.

Регистрация участников уже началась и ведётся на сайте «Клуба Директоров». Стоимость участия – 600 рублей, вход для членов Клуба бесплатный.

Теги: интернет маркетинг продажи

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирской области составили список самых активных читателей

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

The Hatters и SunSay выступят на GrelkaFest в Шерегеше

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

Часы новосибирского экс-чиновника продали на аукционе почти за четверть миллиона рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще покупать элитное жильё

сегодня 12:33 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж

сегодня 12:31 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске начнут отмечать День Академгородка

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

Сибирские стартаперы поборются за шанс получить 2 миллиона рублей

сегодня 11:09 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрах

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин наградил режиссёра из Новосибирска

сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в Тыве

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова

сегодня 07:00 Общество 1 Коммент.

Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в Новосибирске

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

вчера 15:44 Наука 0 Коммент.

Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Директор НИИ в Бурятии напал на журналиста и отобрал у него телефон

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

вчера 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

24.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

18.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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