Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек

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Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человекРубрика: проиcшествия
25.03.2019 16:21
фото с сайта pixabay.com
Двоих взрослых и ребёнка выводили из горящего дома на улицу через окно второго этажа при помощи трёхколенной лестницы.
Пожарные эвакуировали из горящего многоквартирного дома в городе Оби Новосибирской области 15 человек. При этом двоих взрослых и ребёнка пришлось выводить из задымлённых помещений при помощи пожарной лестницы. Ещё двоих людей вывели при помощи спасательных устройств, защищающих органы дыхания.
Сообщение о возгорании квартиры по адресу улица ЖКО аэропорта, 3 поступило на пульт в 2:27 25 марта. Дым из квартиры на первом этаже быстро распространился по лестничной клетке четырёхэтажного жилого дома.
В квартире, с которой начался пожар, был обнаружен погибший хозяин. По предварительной версии, пенсионер уснул с непотушенной сигаретой.
Пожарные дознаватели начали проверку всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, 22 марта пожарные расчёты чуть не застряли на нечищеной дороге к посёлку Кирова. В результате задержки огнеборцев почти полностью сгорел дом.
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Лента новостей
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