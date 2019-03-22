Компанию оштрафовали за незаконную добычу золота в Бурятии

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Суд отклонил жалобы фирмы и выписал штраф на 800 тысяч рублей.

Росприроднадзор оштрафовал компанию «Сокол», которая незаконно добывала золото.

Как сообщается на сайте республиканской прокуратуры, предприятие «Сокол» в сентябре 2018 года вопреки Закону РФ «О недрах» разрабатывало руду в долине ручья Сайвани без необходимого разрешения.

Баунтовский районный суд признал вину фирмы и обязал её выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Более того, предприятие не согласовало разведку руды с территориальным управлением Росрыболовства и деформировало естественное русло ручья Сайвани, нарушив условия обитания рыб. Ущерб оценивается в 14 тысяч рублей. В отношении «Сокола» возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам»). По этой статье прокуратура продолжает расследование.

Напомним, в сентябре 2018 года прокуратора Новосибирской области выдвинула обвинение сотруднику ИЯФ за то, что он почти год воровал золото с работы.